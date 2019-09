J-Ax in concerto a Catania: info e scaletta

Continua senza sosta il tour estivo di J-Ax con i suoi incrollabili Articolo 31, e senza grandi sorprese il percorso di eventi dal vivo continua a mietere successi su tutta la Penisola. Dai dieci eventi sold out al Fabrique di Milano fino al concerto di Catania del 7 settembre sono passati molti mesi, ma i fan sembrano non stancarsi mai di una delle band che ha fatto la storia della musica italiana. Questa grande reunion si presterà dunque ad esibirsi a Catania, presso Villa Bellini, dove un grande show attende i fan.

J-Ax e Articolo 31 in concerto a Catania: info biglietti

I biglietti per il concerto di J-Ax a Catania non sono più disponibili sul circuito di prevendita TicketOne, ma esclusivamente presso i punti vendita autorizzati. Lo show si svolgerà in Villa Bellini, in via Etnea 260, a Catania, e avrà inizio alle ore 21:30 di sabato 7 settembre.

J-Ax e Articolo 31 in concerto a Catania: la possibile scaletta

Il concerto di programma a Catania prevede una selezione tra i migliori brani di J-Ax e quelli in compagnia di Dj Jad nella vecchia formazione degli Articolo 31. Lo spettacolo è strutturato per regalare ai fan il meglio della carriera dell’artista milanese. Tenendo presente le setlist dei concerti delle ultime settimane, di seguito citiamo la potenziale scaletta del concerto di J-Ax e Articolo 31 a Catania. L’elenco potrebbe naturalmente essere soggetto a variazioni in base alle decisioni ultime degli artisti:

Timberland pro Rap n' Roll Snob/L'Uomo Col Cappello/Vecchia Scuola Non è un film Piccoli per sempre Gente che spera Deca Dance /Immorale/ Più Stile I love my bike Musica da rabbia Il bello d'esser brutti Uno di quei giorni Caramelle Vorrei Ma Non Posto / Senza Pagare (J-Ax & Fedez cover) Spirale ovale Domani smetto Un Urlo (Articolo 31 song) (with Dj Jad) Non c'è rimedio (Articolo 31 song) (with Dj Jad) 2030 (Articolo 31 song) (with Dj Jad) Tranqi funky (Articolo 31 song) (with Dj Jad) Domani (Articolo 31 song) (with Dj Jad) Il funkytarro (Articolo 31 song) (with Dj Jad) La mia ragazza mena (Articolo 31 song) (with Dj Jad) L'italiano medio (Articolo 31 song) (with Dj Jad) Volume (Articolo 31 song) (with Dj Jad) Ohi Maria (Articolo 31 song) (with Dj Jad) Encore: Intro Tutto Tua Madre Ostia Lido Maria Salvador

J-Ax e Articolo 31 in concerto nel 2019: le date

Non manca molto alla conclusione del tour di J-Ax con gli Articolo 31. Dopo il concerto di Catania, infatti, gli artisti saliranno sul palco del Wake Up Music Festival di Mondovì in data 14 settembre, portando uno spettacolo unico e irripetibile a tutti i fan. Ecco cosa rimane del calendario di concerti:

Sabato 7 settembre – Catania, Villa Bellini

Sabato 14 settembre – Mondovì (CN), Wake Up Music Festival, Mondovicino Arena

In attesa dell’uscita del nuovo album, previsto per il 2020, J-Ax può festeggiare però il grande successo del singolo “Ostia Lido”, brano iconico dell’estate 2019 certificato Platino.