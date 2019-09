R.E.M., un cofanetto da 6 cd per i 25 anni dell'album "Monster"

L’album più rock dei R.E.M. compie 25 anni e l’ex band di Michael Stipe sta per dare alle stampe un cofanetto celebrativo.

Monster 25, l’album con demo e rarità

La ristampa di “Monster” uscirà il 1° novembre in un cofanetto pubblicato da Craft Recordings. All’interno, oltre al cd con il formato originale dell’album, altri 5 cd comprendenti demo inediti, un concerto del tour del '95, un Blu-Ray contenente un “road movie film” (pubblicato nel 1995) e i videoclip estratti dal disco. Inoltre, è presente anche una versione remixata per l’occasione del cd originale. “Monster 25” è disponibile anche in doppio vinile, questa la tracklist ufficiale:

Disc: 1

1. What's The Frequency, Kenneth?

2. Crush With Eyeliner

3. King Of Comedy

4. I Don't Sleep, I Dream

5. Star 69Strange Currencies

6. Strange Currencies

7. Tongue

8. Bang And Blame

9. I Took Your Name

10. Let Me In

11. Circus Envy

12. You

Disc: 2

Disc: 3

1. What's The Frequency, Kenneth? (2019 Remix)

2. Crush With Eyeliner (2019 Remix)

3. King Of Comedy (2019 Remix)

4. I Don't Sleep, I Dream (2019 Remix)

5. Star 69 (2019 Remix)

6. Strange Currencies (2019 Remix)

7. Tongue (2019 Remix)

8. Bang And Blame (2019 Remix)

9. I Took Your Name (2019 Remix)

10. Let Me In (2019 Remix)

11. Circus Envy (2019 Remix)

12. You (2019 Remix)

Disc: 4

Disc: 6

Monster, l’album della svolta dei R.E.M.

“Monster”, non album della band, uscì il 27 settembre del 1994 e segnò un punto di svolta per i R.E.M. Per la prima volta, alle sonorità acustiche dei precedenti album si aggiunsero elementi glam rock e grunge, grazie anche alla chitarra distorta di Peter Buck. All’epoca l’album vendette circa 10 milioni di copie ma non è mai stato considerato un capolavoro. Nella tracklist, anche una traccia dedicata a Kurt Cobain, “Let me in”. Con il leader dei Nirvana, Michael Stipe aveva stretto una forte amicizia e pare ci fosse un progetto di collaborazione purtroppo mai realizzato.

I R.E.M. si sono formati nel 1980 ad Athens, in Georgia, e sono stati in attività fino al 2011. Nel corso della loro carriera hanno inciso 15 album in studio vendendo circa 85 milioni di dischi in tutto il mondo. Ancora oggi, sono considerati uno dei gruppi più influenti dell’alternative rock e della musica indie proveniente dagli Stati Uniti.