Davide van de Sfroos in concerto a Sanremo: info e scaletta

Tutto pronto per il concerto di Davide van de Sfroos previsto per il 5 settembre al Teatro Ariston di Sanremo

Il “Vantour” sbarca anche a Sanremo, presso il celebre Teatro Ariston. Appuntamento il 5 settembre con una delle voci più peculiari e oniriche della musica italiana: Davide van de Sfroos. Di seguito, tutto quello che dovete sapere sulla programmazione e sulla probabile scaletta dell’evento.

Davide van de Sfroos in concerto a Sanremo: info biglietti

I biglietti per il concerto del Vantour di Davide van de Sfroos non sono più disponibili in prevendita su TicketOne, ma unicamente nei punti di vendita per le fasce di prezzo “Poltrona II Settore Numerata”, “Poltrona Numerata” e “Poltronissima Numerata”. Il concerto si terrà al Teatro Ariston di Corso Giacomo Matteotti, e l’evento avrà inizio alle ore 21:30. Si consiglia però agli avventori di arrivare con un certo margine di anticipo per accomodarsi con più calma all’interno della struttura.

Davide van de Sfroos in concerto a Sanremo: la scaletta

Per il suo tour estivo, Davide van de Sfroos ha scelto una scaletta fuori dagli schemi dove si mescolano i grandi successi di sempre e le canzoni più recenti del suo repertorio, con vari pezzi che per l’occasione “Vantour” l’artista ha attualizzato e riarrangiato facendo ampio uso di chitarra elettrica, basso e fiato – strumenti in perfetta sintonia con l’inconfondibile violino di Anga. Nella musica di van de Sfroos si riconoscono gli elementi inconfondibili del tempo che passa e che, nonostante tutto, unisce a doppio filo le generazioni con temi importanti raccontati senza troppa pretesa di serietà: amori, paure, amicizie, tradizioni che in pochi ricordano e tante altre emozioni. Di seguito, la scaletta completa del concerto di Davide van de Sfroos per l’Ariston di Sanremo, tenendo presente che l’elenco potrebbe essere soggetto a variazioni dell’ultimo minuto in base alle decisioni dell’artista:

Lo Sciamano Nona Lucia Pulenta e Galena Fregia Grand Hotel Sugamara El Puunt Ki El Fantasma del Ziu Gaetan Television La balada del Genesio Dove non basta il mare Ninna nanna del contrabbandiere Vetanas Me canzun d’amuur en scrivi mai Cyberfolk La Curiera Yanez Per una poma La Balera

Davide van de Sfroos in Vantour nel 2019

Stanno per concludersi gli appuntamenti del 2019 di Davide van de Sfroos con parchi e teatri d’Italia. Prossimo show a Desio, presso il Parco Tittoni, il 7 settembre 2019. I biglietti per l’evento sono ancora disponibili in prevendita su TicketOne a una fascia di prezzo di 17,25 euro per un posto unico. L’8 novembre, l’artista salirà anche sul palco del Teatro Galleria di Legnano. I biglietti sono disponibili in 4 differenti fasce di prezzo:

Poltronissima: 39 euro

Poltrone: 34 euro

Prima Galleria: 34 euro

Seconda Galleria: 29 euro

I biglietti sono da intendersi comprensivi di diritti di prevendita. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 10 biglietti per singolo account.