Morgan in concerto a Lignano Sabbiadoro: info e scaletta

Continua il suo giro d’Italia Morgan, che giovedì 1 agosto sarà sul palco della Beach Arena di Lignano Sabbiadoro (UD), dove già si era esibito un anno fa. “The White Dukes – Omaggio a David Bowie” è il titolo della serata, dove Morgan eseguirà i pezzi più famosi del noto cantante, ma anche di altri grandi artisti, fra cui appunto l’omaggio a David Bowie. Orario di inizio previsto per le 21, ingresso gratuito.

Il “Morgan Live Tour”

L’ex frontman dei Bluvertigo sta girando l’Italia con il suo nuovo tour estivo, già partito nelle settimane passate. Il tour vedrà un Morgan “multiforme”, visto che in ogni data porterà sul palco format diversi: da solista, con la propria band, con i Megahertz, piano solo. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito ad eccezione del concerto di Marina di Pietrasanta (LU), per il quale i tagliandi sono in vendita sul circuito Ticketone: i prezzi vanno dai 28 euro della Tribuna ai 58 euro di Poltronissima e Poltrona I settore, passando i 43 euro della Poltrona II settore B e i 48 euro della Poltrona II settore A. Di seguito tutte le date al momento in programma:

Giovedì 1 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD), Beach Arena

Venerdì 2 agosto – Urgnano (BG), Castello (con i Megahertz)

Domenica 4 agosto – Livorno, Effetto Venezia (con band)

Mercoledì 7 agosto – Villalunga di Casalgrande (RE), Festa dell’Unità (con band)

Giovedì 8 agosto – Isola di Albarella (RO), Rassegna estiva (piano solo)

Venerdì 23 agosto – Calitri (AV), Sponz Fest

Sabato 24 agosto – Sam Giorgio (BN), Notte bianca (con band)

Domenica 25 agosto – Marina di Pietrasanta (LU), La Versiliana

Sabato 31 agosto – Mendicino (CS), Radicamenti Festival (con i Megahertz)

Sabato 5 ottobre – Faenza (RA), Mei (piano solo)

La possibile scaletta

Non solo David Bowie nella scaletta prevista per il live di Lignano Sabbiadoro. Morgan dovrebbe portare sul palco molte cover dei suoi artisti preferiti e alcuni dei suoi successi da solista. Magari ci sarà spazio anche per il nuovo singolo “Per persempre”, presentato in anteprima sul finire di maggio. Morgan aveva annunciato già nel 2016 l’uscita di un suo nuovo disco, presentandone già il titolo (“Musica sociale/Musica sentimentale”) e pure la tracklist. Ma quell’album non uscì mai. Stavolta l’ex frontman dei Bluvertigo sembra pronto a fare sul serio. È stato lui stesso, dalle sue pagine social, ad annunciare per il 28 giugno l’uscita ufficiale del singolo che farà da apripista al doppio album che sarà disponibile a seguire. Per farsi un’idea di quella che potrebbe essere la setlist del concerto, ecco le canzoni eseguite dall’artista nel concerto dello scorso 14 luglio a Codroipo: