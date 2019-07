Salmo in concerto a Roma: info e scaletta

Tutto pronto per il concerto di Salmo al Rock in Roma del 12 luglio 2019, una delle date più attese del “Playlist Summer Tour”

Il 12 luglio Salmo salirà sul palco del Rock in Roma in occasione della sua tournée di successo, il “Playlist Summer Tour”. Di seguito, tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti, come arrivare e la possibile scaletta dell’evento

Salmo in concerto al Rock in Roma: info biglietti

I biglietti per il concerto di Salmo a Roma sono ancora disponibili in prevendita sul circuito TicketOne nella fascia di prezzo “Posto Unico”. Cifra di partenza: 34,50 euro, diritti di prevendita inclusi. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 6 biglietti per singolo account creato. Il concerto di Salmo avrà inizio alle ore 21:45, ma i cancelli apriranno con anticipo così da permettere al pubblico di accomodarsi meglio.

Salmo in concerto al Rock in Roma: come arrivare

Il concerto di Salmo per il Rock in Roma si terrà in Via Appia Nuova, presso l’Ippodromo delle Capannelle. La location può essere raggiunta dal cuore della Capitale in circa 30 minuti dal Grande Raccordo Anulare, prendendo l’uscita Appio San Giovanni Via Appia Nuova (23). La fermata del treno è Capannelle, con l’arrivo a circa 700 metri dall’ingresso dell’Ippodromo. La fermata del bus più vicina è “Capannelle – Appia Nuova” e dista circa 100 metri dall’accesso principale. I bus che effettuano collegamenti sono le linee 664 L.go Colli Albani – Cosoleto; linea 654 Lagonegro – Cinecittà; linea notturna n26 L.go Colli Albani – Cosoleto.

Salmo in concerto al Rock in Roma: la scaletta

Di seguito, l’elenco completo delle canzoni che Salmo eseguirà nel corso della serata presso il Rock in Roma. La scaletta si rifà al concerto del rapper tenutosi a Bologna a fine giugno, ma potrebbe essere soggetto a variazioni:

90min Mic taser Stai zitto Ricchi e morti Giuda Io sono qui Perdonami L’alba Cabriolet Tiè PXM Russell Crowe S.A.L.M.O. Papparapà Ora che fai? Disobey Lunedì Medley (Ho paura di uscire, K-Hole, Esagero, Venice Beach, La prima volta, Killer game, Estate dimmerda, Mob) Dispovery channel Sparare alla luna 1984 Il cielo nella stanza

Playlist Summer Tour: tutti i concerti di Salmo

Il tour estivo celebra l’uscita di “Playlist”, disco di successo pubblicato il 9 novembre 2018 per la Sony Music che ha conquistato un triplo Platino con più di 150 mila unità di vendita combinate. Ecco l’elenco completo dei concerti di Salmo per quest’estate: