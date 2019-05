Torino Jazz Festival, il programma: c’è Enrico Rava

Ha scelto di festeggiare il suo 80esimo compleanno sul palco Enrico Rava, nella sua Torino: più precisamente, sul palco del “Torino Jazz Festival”, in programma nel capoluogo piemontese dal 26 aprile al 4 maggio. Nove giorni di musica, nel corso dei quali sarà offerta una panoramica sulle diverse anime del jazz: dal mainstream americano, fino ai suoni dei migliori talenti italiani ed europei.

Il Torino Jazz Festival 2019

Giunto alla sua settima edizione, il “Torino Jazz Festival” è uno tra i principali festival dedicati al genere su scala internazionale. Direttori artistici dell’edizione di quest’anno sono i musicisti Diego Borotto e Giorgio Li Calzi. Anche quest’anno saranno centinaia gli artisti che si alterneranno sui palchi disseminati in tutta la città: alle Officine Grandi Riparazioni, nei diversi circoli jazz che abitano Torino (quindici, in tutto, quelli che sono stati coinvolti quest’anno), al Teatro Piccolo Regio Giacomo Puccini, al Conservatorio Giuseppe Verdi, all’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo e, per la prima volta, all’interno dell’Aula Magna del Politecnico. Il “Torino Jazz Festival 2019” sarà particolarmente attento alle contaminazioni tra i diversi stili, con il jazz sempre più in grado di superare i suoi confini del genere fino a entrare nel rock, nella musica elettronica e nei nuovi linguaggi improvvisativi. Oltre ai concerti, nel corso delle nove giornate del “Torino Jazz Festival 2019”, il capoluogo piemontese si farà cornice anche di diversi incontri, di jam session e delle incursioni musicali dei “jazz blitz” in luoghi atipici. Oltre a questo, tra gli appuntamenti più attesi si segnalano i “Torino Jazz Meetings”, tante occasioni in cui il pubblico potrà incontrare gli operatori del settore, che normalmente lavorano dietro le quinte, per farsi raccontare da loro i retroscena della musica in studio di registrazione e dal vivo.

I concerti più attesi del “Torino Jazz Festival 2019”

Sono più di cento i concerti in programma per l’edizione 2019 del “Torino Jazz Festival 2019”, di cui dodici quelli a pagamento (come da tradizione, con biglietti in vendita a prezzi assolutamente popolari), settanta gli appuntamenti gratuiti e quaranta i “jazz blitz”. Tra i tanti eventi che animeranno le strade di Torino, sono cinque in assoluto quelli più attesi. Il 27 aprile il Teatro Piccolo Regio Giacomo Puccini ospiterà l’Icp Trio feat. Han Bennink & Clgensemble. Il 28 aprile andrà in scena l’unica data italiana del tour di Gavin Bryars che, con il suo ensemble, suonerà “Jesus Blood Never Failed Me Yet”. Ma lo stesso giorno il Conservatorio Giuseppe Verdi ospiterà anche Fred Frith con “Solo Electric Guitar”. Ancora, il 30 aprile andrà in scena il concerto di Jon Balke Siwan insieme agli Archi del Conservatorio di Torino. Sarà il 4 maggio, invece, l’esibizione dell’Enrico Rava New Quartet, in scena sul palco delle Officine Grandi Riparazioni. Ma, oltre a loro, ad essere attesi nel capoluogo piemontese nei nove giorni del festival sono anche – tra gli altri – Enrico PIeranunzi, Joshua Redman, Kyle Eastwood, John Paul Jones, Eivind Aarset, Michel Portal, Arto Tuncboyanciyan, Jim Black, Deborah Carter, Sidsel Endresen, Flavio Boltro e Don Menza.