Pasqua 2019, le feste più belle dove ballare

Rinunciare al proprio dj preferito almeno durante il fine settimana di Pasqua? Non sia mai. Anzi è la serata migliore per iniziare a prepararsi ai prefestivi del 24 e del 30 aprile, in attesa delle inaugurazioni estive dei club, in calendario tra maggio e giugno. Al Matis di Bologna venerdì 19 è ospite speciale Daniele Baldelli, uno degli autentici pionieri dell’art of djing, alla quale si dedica sin dagli anni settanta. Per molti, anzi per tutti, è considerato un autentico maestro di categoria. Doppio appuntamento al Peter Pan di Riccione: sabato 20 torna la serata Cocoon Riccione, un’anteprima della serata in calendario questa estate alla Villa delle Rose di Misano Adriatico. In consolle Ilario Alicante, una delle massime autorità italiane quando si parla di techno, vincitore lo scorso anno dei Dj Awards a Ibiza.



Domenica 21, sempre al Peter Pan, è tempo delle sonorità urban del party Vidaloca. Domenica 21 al King’s Club di Jesolo prove generali dell’estate che verrà con special guest Bob Sinclar, capace di firmare il suo ultimo singolo Electrico Romantico insieme a Robbie Williams; l’ennesima conferma che la dance ha assunto sempre più contorni pop, e se queto è accaduto il dj e produttore francese ha molti meriti. Marco Faraone suona domenica 21 nella terrazza del Kursaal di Lignano Sabbiadoro: Faraone è spesso ospite in club di riferimento come il fabric di Londra, così come le sue produzioni escono per etichette discografiche di livello quali la Drumcode di Adam Beyer. Domenica 21 Il Tenax di Firenze festeggia il suo 37mo compleanno con un ospite d’eccezione: il sudafricano Black Coffee, resident all’Hï Ibiza tutti i sabati a partire dal 25 maggio. Il suo sound house è tra i più freschi in assoluto, senza mai rinunciare a un ritmo sempre molto sostenuto. Alle Rotonde di Garlasco, in provincia di Pavia, infine, doppio appuntamento con Gigi D’Agostino, in consolle al club lombardo sia sabato 20 che domenica 21 aprile. Un evergreen che non tramonta mai.