Out For Summer, il singolo è Con Te: guarda il video

Con Te è il singolo che anticipa il nostro secondo EP Notti di Follia, che uscirà nella prima metà di Maggio sotto la label e management Sorry Mom!





La canzone è stata scritta da Claudio, nostro chitarrista e voce principale, durante le fasi di pre produzione, assieme al nostro produttore di fiducia Luca Incerti, membro dei Why Everyone Left, band che stimiamo molto.

Durante quel periodo, stavamo ricercando nuove sonorità e metodi compositivi al fine di creare un disco in cui potevamo esprimere la nostra crescita musicale rispetto al nostro lavoro d'esordio Riparto da Zero, accostandoci di più ad un sound pop punk moderno come quello dei Neck Deep o State Champs, senza però mettere in secondo piano lo stile originale del gruppo.

Troviamo che Con Te rispecchia perfettamente questa direzione stilistica, motivo per cui è stato scelto come singolo all' unanimità.

Si parla di amore, tema che può sembrare sentito e risentito, ma per noi estremamente importante perché ciò che vogliamo divulgare con la nostra musica, è proprio il concetto ampio di amore universale: non è quindi solo quello che lega due persone, ma è amore per tutto e tutti, persino per i propri obiettivi che se perseguiti con dedizione possono diventare "un'altra musica" nelle nostre vite.

Un testo che prende spunto dalla famosa "legge di attrazione" per cui si sceglie se vivere la vita passando le giornate in balia delle situazioni e del caso, oppure prendere in mano la propria esistenza e fare di tutto perché una cosa accada, cercando di superare sé stessi e le proprie paure per arrivare alla meta.

Un altro concetto per noi fondamentale è quello della semplicità: sia nei testi, che nella musica, che per quanto riguarda l'aspetto visivo è una caratteristica imprescindibile perché siamo convinti che spesso dietro le cose più semplici, si nasconde qualcosa di più profondo, proprio come nel caso di Con Te.

Come si può dedurre, è un argomento che sentiamo talmente nostro che le parole sono venute fuori naturalmente e in maniera spontanea. In fondo siamo tutti alla costante ricerca della felicità e questa è racchiusa nel quotidiano e nelle cose semplici, come in uno sguardo, in un sorriso, in una parola o in una sorpresa.

Con Te è un invito a superare i grattacieli, ostacoli che sembrano insormontabili durante il cammino nella vita.

Il video che accompagna la canzone cerca di dare la stessa idea di semplicità del testo e si concentra su un effetto "fantasma" in cui i personaggi sono nella stessa scena ma invisibili l'uno all'altra; invisibili ma mentalmente legati poiché sulla stessa lunghezza d'onda.

Le riprese sono state fatte in una casetta di campagna nella periferia di Novellara (Reggio Emilia) e poi montate da HOLYSHIT! films (Enzo Cappucci, Luca Zecchi e Alessandro La Pietra), con il quale in passato avevamo già collaborato per i videoclip di Quello Che Resta, Come Piace a Me e Despacito.

Un nuovo capitolo per noi inizia, con la stessa uniformità di prima...questo è Con Te.