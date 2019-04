Carlos Santana, il nuovo singolo è "Los Invisibles" con Buika

Il primo singolo estratto dal nuovo album di Santana, in arrivo prossimamente e intitolato “Africa Speaks”, s’intitola “Los Invisibles”.

Los Invisibles

In collaborazione con il leggendario produttore Rick Rubin, il virtuoso della chitarra Carlos Santana ha pubblicato “Los Invisibiles”, nuovo singolo estratto dall’LP “Africa Speaks”. Il brano è stato realizzato dallo stesso Santana con il suo gruppo di otto elementi, tra cui sua moglie Cindy Blackman Santana alla batteria. Per realizzare il disco ci sono voluti dieci giorni di lavoro, dove la band al completo si è incontrata a Malibu, negli Studios Shangri-La di Rubin, e ha cominciato a suonare fino ad arrivare all’armonia perfetta. Il risultato è una sequenza di brani in improvvisazione, realizzati in un’unica versione: senza prove o ripetizioni. “Los Invisibles” è stata realizzata insieme alla cantante spagnola Buika. Il brano è stato pubblicato per la Concord Records anche sul canale YouTube-Vevo di Santana, il 17 marzo 2019, e ha superato le 20 mila visualizzazioni uniche.

Africa Speaks, nuovo album di Santana

“Africa Speaks” arriva a qualche mese di distanza dall’EP “In Search of Mona Lisa”, rilasciato in gennaio. Parlando ai microfoni del Rolling Stone americano, Santana ha fatto una serie di dichiarazioni sul disco in arrivo che, inizialmente, doveva intitolarsi “Global Revelation”. «Sono andato da Rick» - il produttore - «E gli ho chiesto se gli sarebbe piaciuto lavorare con me. Lui mi ha detto: “Hai lavorato insieme a chiunque, da Johnny Cash ai Red Hot Chili Peppers fino ai Metallica. Beh, che cosa ti interessa fare?” Gli ho risposto che non volevo fare nient’altro che musica africana. Ci credereste?».

Nel corso di queste intense dieci giornate di registrazione, Santana e Rubin hanno inciso oltre 49 canzoni, quando di regola ne si registrano non più di 5-6 al giorno. Per alcuni dei brani, il gruppo ha lavorato con artisti del calibro di Buika e Laura Muvla, che hanno immediatamente accettato l’invito alla collaborazione.

Attuali progetti

Si preannuncia un 2019 intenso per la band Santana, che si prepara a esibirsi al Bethel Wood’s e, secondo alcune fonti, anche al Woodstock 50. Di recente, Carlos Santana si è reso protagonista di una serie di webinar e video on demand di lezioni di chitarra, attualmente disponibili sul sito di corsi online Masterclass. In questi video, il maestro offre una serie di consigli e accorgimenti, gli stessi che hanno portato alla creazione di canzoni leggendarie come “Oye Como Va”, “Smooth” e “Black Magic Woman”. «È un onore per me poter presentare la mia MasterClass, dove condivido influenze, musica e i momenti spirituali della mia vita che hanno influenzato il modo in cui suono, e tutto il mio cuore, durante la mia carriera. Spero che le mie lezioni possano ispirarvi a creare nuova musica e a raggiungere la vostra grandezza di spirito, riuscendo così a cristallizzare la vostra identità di persone e musicisti».