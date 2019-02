(@BassoFabrizio)



Il gran finale di Sanremo 2019: tutto in una sera? Non è proprio così. Certo stasera il voto sarà definitivo ma il podio si conquista in cinque giorni. Io ho cambiato opinioni, in meglio e in meggio, su brani e artisti. C'è chi mi ha entusiasmato la prima sera e poi si è spento, chi mi è parso fuori registro, con un testo debole o vecchio e invece al terzo ascolto ha lasciato uscire sfumature uniche. Il voto di stasera è alla settimana, a questa bellissima settimana di musica che, sono certo, ci accompagnerà a lungo.



Daniele Silvestri con Rancore - Argento vivo

Un'altra sfida vinta da questo Sanremo 2019: ci costringe a pensare da subito. Questo brano non ha avuto bisognio di crescere, ha colpito le coscienze fin dalla prima sera. I banchi da scuola, il "rancore" per una società che condanna, parole poetiche poco licenze estetiche. Un brano che è come un editoriale.

Voto: 7,5



Anna Tatangelo - Le nostre anime di notte

Giorno dopo giorno la sua voce è diventata come le sue anime di notte: più limpida che mai. Se l'indimenticato Kent Haruf (stesso titolo libro e canzone) avesse avuto qualche perplessità, ora si sarà riconciliato con lei. Le lacrime finali sono inusuali per lei quindi sincere. Elegante sempre.

Voto: 6,5



Ghemon - Rose viola

Diciamolo, ci ha abituato a molto meglio. E forse è per questo che le sue rose viola non sono mai sbocciata davvero. Sembrava spaesato sul palco. Solo nella notte dei duetti con Calibro 35 e Diodato il profumo di quella rosa ha conquistato l'Ariston.

Voto: 5



Negrita - I ragazzi stanno bene

Sono come la canzone: stanno bene. Pau è carismatico anche da fermo, Drigo e Mac danno il ritmo e l'energia. D'altra parte se la vita è una poesia è anche grazie al rock. E la band di Arezzo ne è fedele testimone. Loro hanno fatto un martedì mogio poi chi li ha più fermatI? L'atmosfera è cosa loro.

Voto: 7





Ultimo - I tuoi particolari

Tra i suoi particolari manca il sorriso. Di certo non gli mancano le parole e neanche l'energia. Quando si lascia alle spalle il piano e diventa frontman è un'altra persona. Ma nonostante il sucesso dell'anno scorso tra i giovani e la standing ovation di questa finale, sul breve, e il Festival è breve, non convince. I suoi concerti al contrario sono pazzechi.

Voto 5,5



Nek - Mi farò trovare pronto

Il mestiere c'è tutto. Poi c'è la canzone, c'è il fascino, c'è l'anima rock ma manca qualcosa. Non riesce a convincere appieno. Da lui ci si aspetta qualcosa di più di un compito in bella copia. Sono certo che il tour, e l'apoteosi all'Arena di Verona, ce lo restituiranno in toto.

Voto: 5,5



Loredana Berté - Cosa ti aspetti da me

Intanto bisognerebbe capire la differenza tra il personaggio e il cattivo gusto perché nella storia del Festival è difficile trovare una signora che ogni sera sia riuscita a vestirsi peggio. Poi va bene l'affetto, va bene la storia ma qui siamo al grottesco. E il peggio è che piace e fin dalla prima sera ha annusato profumo di vittoria. Lei ringrazia l'Ariston in visibilio...ma la pensione non c'è per gli artisti?

Voto: 5



Francesco Renga - Aspetto che torni

Fresco, conturbante, signore. Uno che sa quando è il momento di chiedere scusa e quando è il momento di salire con la voce e allargare il sorriso. Lo conosco da anni e non mi ha deluso una volta. Il suo talento e una bella squadra al fianco. Comunque vada per lui un altro Festival da protagonista.

Voto: 6,5



Mahmood - Soldi

Già lui non mi hai mai convinto in questa settimana e in più ci si mette la tecnologia dell'Ariston: che sia un segno del destino? Il suo è un rap per quarantenni che sognano (ancora) i soldi. E le macchine. E le donne. Ma il rap non è rivoluzione? Non è contestazione? Mah...Come va? Non benissimo.

Voto: 5



Ex-Otago - Solo una canzone

Ora che li ho visti in bianco, eleganti e gentili posso dire che sono la mia sorpresa di questo Sanremo 2019. Hanno osato con un brano che si discosta dal loro genere. Hanno creato una melodia che ipnotizza ma non stordisce. Il oro sì che è un grande caldo abbraccio alla musica.

Voto: 7



Il Volo - Musica che resta



Paola Turci - L'ultimo ostacolo



The Zen Circus - L'amore è una dittatura



Patty Pravo con Briga - Un po' come la vita



Arisa - Mi sento bene



Irama - La ragazza col cuore di latta



Achille Lauro - Rolls Royce



Nino D'Angelo e Livio Cori - Un'altra luce



Federica Carta e Shade - Senza farlo apposta



Simone Cristicchi - Abbi cura di me



Enrico Nigiotti - Nonno Hollywood



Boomdabash - Per un milione



Einar - Parole nuove



Motta - Dov'è l'Italia?