Fruit Joint + Gusto, tutti i colori di Dani Faiv

(@BassoFabrizio)



Se ne parlava da tempo, c'era una importante attesa e finalmente ecco l’album d’esordio del rapper Dani Faiv, ricco di collaborazioni Fruit Joint + gusto è un disco composto da 11 inediti differenti tra loro che ci fanno conoscere a pieno il rapper. L’uscita del disco è stata anticipata dal singolo Gabbiano /Moonrock e in seguito Yung. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare cosa si nasconde dietro il suo primo album ricco di collaborazioni.



Ci racconti la scelta dei colori e qual è il tuo colore preferito?

Il mio colore preferito è il verde, verde come la pace e la speranza. In questo album ci sono tutti i colori dai più sgargianti ai più cupi, non è un album allegro e giocoso solo perché colorato ci sono anche dei colori scuri.

Il nero?

E' quello che trasmette un mio stato d’animo più malinconico. Ognuno di noi ha i suoi problemi.

Com’è nato questo album?

Siamo partiti da singoli che hanno avuto un successo inaspettato, visto questo riscontro positivo abbiamo voluto costruirci un progetto intorno.

Perplessità? dubbi?

All’inizio avevo paura di non essere preso sul serio, come sta succedendo per tanti in Italia. Non ci aspettavamo il successo di Game Boy Color, la gente l’ha capita e questo ci ha dato la voglia di fare questo progetto.

Il disco è il suo specchio?

Nell’album sono totalmente me stesso. Mi va di essere felice, mi va di essere incazzato, sono me stesso.

Tante le collaborazioni in questo album... quali sono le tue preferite?

Nel disco ci sono tanti featuring e tanti grandi produttori come Takagi & Ketra e Frankie G. Tra le collaborazioni vediamo sia ragazzi della Machete che persone totalmente estere.

Ce ne racconta qualcuna?

Madman l’ho contattato perché avevo questo freestyle, lui ci ha creato una strofa e il ritornello, per questo motivo c’è il doppio titolo. Con Shade ci siamo trovati in studio per creare una traccia ma non sapevamo di che parlare, quindi abbiamo deciso di ironizzare su questo tema. Il testo è pieno di riferimenti a quello che entrambi viviamo e abbiamo attorno mentre creiamo la canzone. Il brano Pollo rmx è perfetto per Nitro, è il featuring dell’album più adatto a lui.

Lo stile che hai ora, musicalmente e visivamente, sarà la tua firma?

Questo disco non è la mia firma, con questo disco racconto il mio vissuto fino a oggi e il mio stato d’animo attuale. In futuro potrei sicuramente cambiare.

Toni cupi?

Ora amo molto i colori ma è un periodo. Non voglio essere troppo appariscente non voglio confermarmi per questo. Io cambierò sempre, evolvo man mano.