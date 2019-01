FUORI DAL TEMPO: GUARDA IL VIDEO



Strofe dalle sonorità vagamente funk e ritornelli da cantare a pieni polmoni: il nuovo singolo Fuori dal Tempo è una buona sintesi del Capobranco, gruppo indie rock nato a Padova nel 2012 e giunto al terzo album. In questa canzone, come in svariati altri brani del disco, la band mette da parte lo spirito ironico e lo scanzonato sarcasmo che hanno caratterizzato i primi album per esprimere sensazioni più intimistiche e personali. Fuori dal Tempo è una dichiarazione di guerra all’abitudine, sulla quale tendiamo ad adagiarci e che spesso finisce per assopirci. In questo torpore noi rallentiamo, ma il tempo non smette di scorrere e la vita ci scivola tra le dita senza che ce ne accorgiamo. Questo letargo inizialmente ci attrae in quanto apparentemente rassicurante, poi ci addormenta in un sonno senza sogni. C’è però una scintilla primordiale, che non si spegne mai e che chiede solo un po’ di cura per tornare a essere una fiamma. Il tempo non si può fermare, ma non cedere alla rassegnazione smettendo di inseguire e realizzare i propri desideri è una lotta quotidiana ed è quello che più si avvicina all’ immortalità.



Fuori dal Tempo è il secondo singolo estratto da In dipendenza, il nuovo album del Capobranco di prossima uscita per Jetglow Recordings. In dipendenza è una rappresentazione dell’innato conflitto tra l’umana tendenza a diventare schiavi di qualcosa o di qualcuno e la ricerca di una spesso utopistica liberazione. A occuparsi delle registrazioni e del mix presso i propri studi di Chicago è Steve Albini, vera e propria leggenda vivente nel mondo del rock. Albini è celebre per aver collaborato con artisti del calibro di Nirvana, Foo Fighters, Pixies e PJ Harvey, nonché per via delle sue prese di posizione anticonformiste nell’ ambito dell’industria musicale. Tutte le lavorazioni, incluso il mastering realizzato in California, sono state effettuate in analogico per preservare la naturalezza delle sonorità della band.



Il videoclip viene girato a fine ottobre sui Colli Euganei. In questo imprevedibile autunno, nell’incertezza tra una tiepida giornata di sole e la minaccia di piogge torrenziali, all’appuntamento con le riprese si è presentata una giornata grigia ed eterea, l’ideale per rappresentare una sensazione di sospensione nello spazio e nel tempo che si abbina perfettamente alla canzone.



Il Capobranco nasce nel 2012 a Padova ed è formato da Alex Boscaro (chitarra e voce), Valerio Nalini (basso e voce) ed Enrico Carugno (batteria). La band esprime un indie rock deciso e trascinante, evidentemente sporcato da inconfondibili ritmiche funk. Dopo l’eponimo disco di esordio e decine di concerti in Italia e all’estero, nel 2016 esce Il grande zoo, acclamato dalla critica di settore anche per il pungente sarcasmo dei testi. In una notte del 2018, durante le sessioni di registrazione il gruppo ruba le tute di lavoro di Steve Albini e registra il video di Indiependenza, il primo singolo estratto da questo nuovo album che sarà presentato per la prima volta dal vivo il 25 gennaio all’ Hall di Padova.