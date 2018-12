LP, il nuovo album “Heart to Mouth” esce il 7 dicembre

Manca poco più di una settimana all’uscita di “Heart to Mouth”, il nuovo e molto atteso disco di LP, in uscita infatti il prossimo 7 dicembre. L’album sarà pubblicato sulla doppia etichetta X Energy Distribuzione Believe Digital, per quanto riguarda la versione digitale, e Sony Music, quanto invece alla versione fisica.

Sempre a partire dal prossimo 7 dicembre inoltre sarà in rotazione radiofonica “Recovery”, il singolo che anticipa l’intero album, acquistabile anche a parte.

“Heart to Mouth”: il nuovo album di LP

Il disco arriva a due anni di distanza dall’applauditissimo “Lost on You”, l’album multi platino che ha proiettato l’artista direttamente nell’Olimpo della grande musica internazionale. Questo nuovo lavoro sarà un mix tra rock, pop e folk. Nei testi di “Heart to Mouth”, come già nella precedente produzione di LP, saranno affrontati diversi temi: dall’amore alle insicurezze, dal rimpianto all’infedeltà, passando per la redenzione, il sogno, l’abbandono, la lussuria e l’insicurezza. «Credo che le canzoni valgano più di tante parole», ha dichiarato la stessa LP che, in effetti, su questo nuovo lavoro si è chiusa nel riserbo più totale. La cantante ha lavorato all’album insieme al “solito” Mike Del Rio, suo storico collaboratore, che già aveva curato la produzione di “Lost on You”. Tanto riserbo che però non ha impedito a LP di svelare la copertina e la tracklist del disco. Quanto alla prima, si tratta di un’immagine in cui protagonista è la stessa artista, a piedi nudi, vestita di arancione, seduta scompostamente su una sedia arancione su sfondo… arancione. Ça va sans dire. La tracklist dell’album invece si compone di dodici brani inediti. “Recovery”, il prossimo singolo, è la quinta traccia. La tracklist di “Heart to Mouth”:

Dreamcatcher When I’m Over You One Night In the Sun Girls Go Wild Recovery The Power Dreamer House On Fire Hey Nice to Know Ya Die For Your Love ShakenSpecial

La cantante presenterà questo suo nuovo atteso lavoro dal vivo, con un lungo tour invernale interamente negli Stati Uniti che prenderà il via il 26 gennaio 2019 dal Fox Theater di Oakland (CA). Al momento non sono previste delle tappe in Italia ma, visto il passato “tricolore” della cantante e visti i suoi tanti show (compresa anche una recente partecipazione al Festival di Sanremo) nel nostro Paese non è da escludere che si tratti solo di questione di tempo.

Chi è LP

LP è il nome d’arte di Laura Pergolizzi. Nata a Huntington, negli Stati Uniti, l’artista è di evidenti origini italiani: i nonni materni infatti erano di Napoli mentre il nonno paterno era di Palermo. A introdurla nell’ambiente musicale fu il padre. Il primo disco di LP è “Heart – Shaped Scar” e risale al 2001. Ne sarebbero seguiti altri tre: “Suburban Sprawl & Alcohol” nel 2004, “Forever for Now” nel 2014 e “Lost on You” nel 2016. Nel mezzo anche tre EP: “Into the Wild: Live at EastWest Studios” e “Spotify Sessions” – entrambi usciti nel 2012 – e “Death Volley”, che è risalente invece al 2016.