Paola Turci al lavoro su un nuovo album

Il suo ultimo album era uscito nel 2017 e s’intitolava “Il secondo cuore”. Paola Turci torna a emozionare il Bel Paese con una promessa tutta social che ha già fatto il giro del web: per la cantautrice sono iniziati infatti i lavori per un nuovo disco.

Al lavoro su un nuovo album

Paola Turci è al lavoro su un nuovo album: la rivelazione è arrivata su Facebook, dove la cantautrice originaria di Roma ha annunciato che per lei sta iniziando una nuova era musicale: «Entro nel vivo del nuovo disco, dentro nuove emozioni, dentro una nuova vita» ha scritto la star, colmando di emozioni e grandi aspettative i suoi fan social. Ancora non ci sono informazioni certe su questa nuova release: Paola Turci non ha infatti rivelato titolo, canzoni o data di uscita, ma sembra ben intenzionata a gettarsi a capofitto in un nuovo progetto musicale tutto da esplorare. Il nuovo disco arriverà dopo il successo del 2017, “Il secondo cuore”, lanciato dal singolo sanremese “Fatti bella per te”, disco d’Oro FIMI, a cui è seguita la ripubblicazione dell’album in “Il secondo cuore (New Edition)”.

Nel frattempo, Paola Turci chiude l’anno in bellezza. La cantante sarà infatti tra gli ospiti della prima edizione del Premio Carlo U. Rossi, il quale si terrà il 26 novembre presso la Sala concerto del Conservatorio di Torino. Insieme a lei sul palco si esibiranno anche Subsonica, Caparezza e Giuliano Palma.

Ma le sorprese non finiscono qui: i fan aspettano infatti con trepidazione l’appuntamento del 15 dicembre al Teatro Garbatella di Roma, dove si terrà il raduno del club degli appassionati della musica di Paola Turci.

Il secondo cuore

Il quattordicesimo album di Paola Turci è uscito la prima volta il 31 marzo 2017 per la Warner Music Italia. Anticipato dal singolo “Fatti bella per te”, a cui hanno seguito “La vita che ho deciso”, “Un’emozione da poco”, “Off-Line” e “Eclissi”, l’album è stato poi ripubblicato in ottobre dato lo straordinario successo.

Contro la violenza sulle donne

Parlando con il Corriere lo scorso marzo, Paola Turci ha espresso un giudizio duro e importante su uno dei temi d’attualità più caldi del momento: la violenza sulle donne. «Siamo state condizionate, limitate, abusate, stuprate. Ogni donna ha una storia da raccontare, ogni donna ha vissuto una storia di abuso, o di sopruso, magari anche solo psicologico. Auguriamoci che le nuove generazioni non debbano più vivere quello che abbiamo vissuto noi, Pensiamo che questo è possibile, speriamo che tutte le lotte e tutti i sacrifici che le donne – e alcuni uomini sensibili – hanno fatto per conquistare i diritti non vengano gettati, che non si torni indietro. E auguriamoci che tutte le donne che parlano pubblicamente pensino sempre di essere di esempio per le altre donne. Anche solo dicendo tre parole, ma giuste».

Sono trent’anni ormai che Paola Turci è una delle protagoniste della musica italiana, e a coronare questa straordinaria donna ci ha pensato “Fatti bella per te”, un elogio alla donna forte, a quella che deve contrastare le difficoltà ogni giorno ma riesce comunque a non trascurarsi mai. «La musica è espressione di ciò che siamo, è corpo e sentimento. Se tu non provi niente, ma che cavolo mi puoi dare?»