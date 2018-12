Kally’s Mashup Channel, arriva il canale popup!

L’esclusivo popup channel Kally’s Mashup Channel prenderà il posto di DeAKids +1 dal 10 al 18 novembre . Gli episodi inediti della serie saranno in onda ogni giorno alle ore 14,30 mentre domenica 18 l’appuntamento per tutti i fan sempre alle 14.30 per il gran finale della prima stagione. Tra gli autori c'è Adam Anders che ha venduto più di 100 milioni di album

Partita lo scorso giugno su DeAKids e a novembre già un successo incredibile: la serie argentina Kally’s Mashup diventerà protagonista del canale 602 di Sky, DeAKids + 1, per otto giorni, dal 10 al 18 novembre. A partire da sabato 10 novembre, i telespettatori della serie potranno vedere tutto il giorno puntate nuove, materiali inediti, backstage, videoclip e contenuti della serie girata a Buenos Aires nell’esclusivo popup channel Kally’s Mashup Channel che prenderà il posto di DeAKids +1. Gli episodi inediti della serie saranno in onda ogni giorno alle 14,30 mentre domenica 18 l’appuntamento per tutti i fan sempre alle 14.30 per il gran finale della prima stagione.



Autore e produttore della serie, tra gli altri, è lo svedese Adam Anders, che ha debuttato nella produzione di una serie sudamericana dopo aver lavorato a successi internazionali come Hannah Montana, Glee e American Horror Story. La serie coprodotta da Nickelodeon, il brand di Viacom International Media Networks e Powwow è girata negli studi di Telefe in Argentina. Il cast di Kally’s Mashup è formato da giovanissimi attori che saranno presto amatissimi dai ragazzi di tutto il mondo.

TRAMA

Kally’s Mashup racconta la storia di una talentuosa quattordicenne di nome Kally figlia di genitori separati che per poter frequentare il prestigioso conservatorio Allegro si trasferisce a casa del padre che a malapena conosce. Kally in realtà non ha l'età minima consentita per accedere alla prestigiosa scuola e deve questa possibilità alla professoressa Abrankhausen che crede fortemente nel talento musicale della ragazzina. La sua bravura le causa non pochi problemi, infatti l'ambiziosa Gloria, figlia di un professore della scuola, si mette in competizione con lei per il titolo di miglior talento del conservatorio e non si farà scrupoli nel tentare di ostacolarla e metterla in cattiva luce. Kally si sente dunque un pesce fuor d'acqua: deve farsi nuovi amici nella nuova città, capire come muoversi tra le rigide regole del Conservatorio e imparare a vivere con suo padre. Non sarà facile! Nonostante Kally ami la musica classica per la quale ha un enorme talento, la sua vera passione è il Pop e la sua crescita artistica la porterà a unire i due generi musicali. I mashup di Kally saranno la sua forza, ma anche il suo grande segreto: le rigide regole del Conservatorio non le permettono di esprimere apertamente la sua creatività, cosi condividerà la sua musica, che ben presto diventerà virale, postandola col nickname @mica635. Tra i primi ad apprezzare la musica di @mica635 c'è Dante, un ragazzo più grande anch'egli musicista e vicino di casa di Kally che già al primo incontro si innamorerà di lui senza potergli confessare la sua identità segreta