Linecheck, Music Meeting and Festival, una gran festa in musica con Motta

Sì terrà dal 22 al 24 novembre a BASE nel distretto di Tortona la quarta edizione di Linecheck, Music Meeting and Festival, main content partner della Milano Music Week. Dopo il successo delle precedenti edizioni acclamate da critica e pubblico (più di 10000 presenze solo nel 2017) quest’anno il tema portante è la Gender Equality del settore, con la partecipazione della PRS Foundation, di She said so, l’associazione che riunisce le donne di tutto il mondo impegnate nell’industria musicale - da pochi mesi attiva anche in Italia - e del British Council che affronterà temi più ampi come l’Impatto Economico e Sociale della musica.



Un cartellone prestigioso di musica di ogni genere, dal rock all’elettronica fino alla world music con uno sguardo rivolto al futuro e progetti in esclusiva di artisti già affermati, come quello del Premio Tenco 2018 Motta con Les Filles des Illighadad, protagonisti di un concerto di blues subsahariano che unisce l’artista livornese alla band di sole donne tuareg, a conferma del tradizionale appuntamento di Linecheck con le produzioni originali. Appuntamento decisamente rilevante la presentazione di Open Sound Festival, format sviluppato per Matera 2019 Capitale Europea della Cultura, che rilancia il tema della musica come bene comune attraverso il progetto #urla firmato e presentato per la prima volta dall’artista multimediale e compositore Yuval Avital.



Linecheck quest’anno è prodotto dal neonato Music Innovation Hub, il polo per l'innovazione della filiera musicale italiana, promosso in collaborazione con l’associazione elita, che lo ha ideato nel 2015, e si avvale del supporto del Comune di Milano, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, FIMI, ASSOMUSICA, NUOVO IMAIE, PMI e Italian Music Festivals. Tra i partner internazionali, il sistema europeo di circuitazione di musica dal vivo ETEP, il network INES che riunisce dodici tra le maggiori music conference europee e l’adesione al progetto EMMA, acceleratore europeo del mercato musicale.



L’innovazione è anche alla base delle partnership strategiche di Linecheck: CARIPLO FACTORY, polo di open innovation e talent management creato dalla Fondazione Cariplo che organizzerà alcune delle attività legate al binomio “musica e tecnologia”, SMART, la società mutualistica per artisti che sta modificando il tradizionale approccio ai rapporti di lavoro affinchè i creativi abbiano migliori tutele in una industria in perenne trasformazione, oltre ai tradizionali partner del festival veri leader nei diversi settori di attività: Do It Yourself Ticketing, DutchBand, SAE Institute Milano, MusicRaiser.