La verità la raccontano i Punkreas. Ma è...Instabile

La verità è il nuovo video dei PUNKREAS. Il brano, che contiene la preziosa collaborazione di Davide Toffolo, voce dei Tre Allegri Ragazzi Morti, anticipa la pubblicazione di Instabile, il secondo EP in uscita il 9 Novembre per Garrincha Dischi in collaborazione con Canapa Dischi. Ad accompagnare il singolo, il video con la regia di Paolo Santamaria, che vede come protagonista l’attore Massimiliano Loizzi de Il Terzo Segreto di Satira. INSTABILE conclude il racconto iniziato con il precedente EP INEQUILIBRIO (pubblicato lo scorso 23 marzo). I due ep infatti, dalle copertine componibili, sono le due facce, una bianca e una nera, dell'ambizioso progetto INEQUILIBRIO INSTABILE. Il primo assaggio di INSTABILE è un brano dalle sonorità fortemente contaminate dalla cumbia, grazie alla preziosa collaborazione con Davide Toffolo dei TARM, con un testo che mette al centro un valore che oggi tutti sembrano volere nascondere, delegittimare e combattere: La Verità.





Il video è una critica alla costante propaganda che spesso sfocia in conflitti digitali minacciati da fake news, teorie complottiste e scandali social sono ben tangibili: da uno schermo di un computer o di una televisione si passa così a scenari di guerra e di distruzione. Il video mette così in primo piano un tg anti-verità, pronto a offuscare ulteriormente le menti di un pubblico passivo; nel videoclip il conduttore del tg, l'operatore, l'inviato, il militare, il contadino e pure il telespettatore, sono sempre la stessa persona e senza pluralità è impossibile arrivare alla verità.



“Ringraziamo Davide Toffolo, che oltre ad averci prestato la voce, ci ha guidati con mano esperta, insieme al fido Iasco dei Cacao Mental, nel mondo della cumbia, qua reinterpretata in quel “reggae style” alla Punkreas, già sperimentato in canzoni come SottoEsame o Ambarabà. Un'idea nata in una notte di piena estate in un locale romano, ai margini di un nostro concerto a cui Davide ci ha fatto l'onore di partecipare. Davide ci ha raccontato della sua nuova passione per la Cumbia e lo ha fatto in maniera così convincente e coinvolgente che abbiamo deciso di provare a farla assieme e vedere cosa ne veniva fuori. Le idee notturne se cattive, di solito il giorno dopo svaniscono con le prime luci del sole. Quella volta non è successo...era una buona idea.” (Punkreas) Insieme alla versione dei Punkreas, come lato B del 45 giri digitale uscirà anche una versione remix curata proprio da Iasco dei Cacao Mental e Davide Toffolo dei TARM che condividono il progetto Istituto italiano di Cumbia.



INEQUILIBRIO sarà accompagnato da alcune date live, ecco i primi appuntamenti annunciati:

10.11 CESENA - VIDIA CLUB

16.11 RANICA (BG) – DRUSO

17.11 MARGHERA (VE) – C.S. RIVOLTA

23.11 POMIGLIANO D’ARCO (NA) – FIRST FLOOR

24.11 FABRIANO (AN) - SONIC ROOM