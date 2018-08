Ariana Grande, in arrivo l'album "Sweetener"

Cavalcando l’onda del grande successo di singoli come “No Tears Left to Cry”, Ariana Grande ha annunciato l’arrivo di “Sweetener”, il nuovo album studio previsto per il 17 agosto

Il quarto album studio di Ariana Grande si chiamerà “Sweetener” e uscirà il 17 agosto, in concomitanza con quello della sua collaboratrice e amica, la rapper Nicki Minaj. Nel corso degli ultimi mesi, la ex stellina Disney non ha fatto grande mistero della passione infusa nelle tracce, diffondendo numerosi teaser e preview del suo nuovo lavoro.

Il disco si chiama “Sweetener” ed è il quarto album studio della star. Ariana Grande ha lasciato passare ormai due anni dal suo ultimo disco, “Dangerous Woman”, e i fan in trepidante attesa vedranno presto soddisfatte le loro aspettative. Ecco tutto quello che sappiamo del nuovo album della star di “Into You”.

Che cosa sappiamo di “Sweetener”, l’album in uscita di Ariana Grande

Ariana Grande ha ammesso di aver cominciato a lavorare a “Sweetener” già nel 2016, poco dopo l’uscita di “Dangerous Woman”. Dopo essersi presa una lunga pausa dalla musica e dalle luci della ribalta, in seguito ai tragici eventi che hanno portato al concerto di beneficenza “One Love Manchester”, Ariana Grande non ha mai smesso di pensare all’attentato del 27 maggio 2017 che ha duramente colpito una delle date del suo tour. “Sweetener” non sarà solo la nuova tappa della crescita artistica della Grande, ma anche un tributo dal profondo del suo cuore a un evento così traumatico che la ha segnata per sempre.

“Sweetener”, per la stessa ammissione della star, non sarà solo un disco influenzato dai ritmi moderni del pop che fa ballare e cantare a squarciagola. Non si tratta più solo di musica orecchiabile e coreografie sensuali, ma anche di emozioni. Per sua stessa ammissione, il nuovo disco conterrà una parte della sua anima.

Dai singoli di successo fino a “Sweetener”: un percorso lastricato di successo

Il primo singolo estratto da “Sweetener” si chiama “No Tears Left to Cry” ed è uscito il 20 aprile 2018 facendo il botto. È stato prodotto dallo stesso artista che ha concepito “Into You”, il produttore svedese Max Martin. Nonostante il nome così dichiaratamente rivolto all’evento di Manchester, la star ha fatto in modo che il ritmo della canzone conservasse una nota allegra e di speranza. Sebbene “non ci siano più lacrime da piangere”, la canzone – per stessa ammissione di Ariana – ha il preciso scopo di non dare troppo potere alla tragedia di Manchester, per non gettare benzina sul fuoco del terrore. Il video della canzone ha totalizzato oltre 460 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il 13 luglio è uscito invece il secondo singolo, “Godi s a Woman”, sempre in collaborazione con Max Martin. Tra le canzoni previste c’è anche “Pete”, una dedica d’amore al suo fidanzato Pete Davidson, attore e comico del Saturday Night Live.

La tracklist di “Sweetener” di Ariana Grande

Il 3 agosto 2018 Ariana Grande ha diffuso sui suoi social la tracklist ufficiale del disco in arrivo, fugando ogni dubbio e tutte le voci di corridoio che hanno accompagnato questa attesissima release.

Ecco l’elenco delle canzoni che saranno presenti in “Sweetener”, in arrivo il 17 agosto: