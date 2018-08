Jason Derulo a Milano, tutte le info sul concerto

I fan di Jason Derulo dovranno attendere fino a venerdì 19 ottobre per vedere il cantautore statunitense all’opera in Italia. Tutto il tour europeo del 29enne di Miramar è stato infatti posticipato per consentirgli la finalizzazione del lavoro su “777”, il nuovo album a cui è collegato un progetto discografico particolare. Attraverso la sua etichetta discografica, la “Future History Records”, infatti, Derulo ha intenzione di pubblicare 21 brani ma di “spalmarli” su un arco temporale più lungo, cercando di dare nuova linfa al settore delle vendite fisiche. Per l’unica tappa italiana del tour, prevista presso il Mediolanum Forum di Assago, Jason Derulo ha però annunciato importanti novità, relative soprattutto alle guest star che saliranno con lui sul palco.

Gli ospiti del concerto di Jason Derulo in Italia

Il “777 world tour” ha subito importanti modifiche per consentire a Jason Derulo di completare l’opera del suo nuovo album. L’esibizione iniziale era infatti prevista per domenica 11 marzo e buona parte dei biglietti erano già stati acquistati, ma il cantante ha deciso di rimandare di ben 7 mesi il live italiano e gran parte delle tappe europee proprio per lavorare con maggiore tranquillità in studio. Il 19 ottobre ci saranno però tre ospiti d’eccezione per l’unica tappa in Italia del suo tour. Ad aprire il concerto del “Mediolanum Forum” di Assago ci sarà infatti il gruppo inglese degli LZ7, noto per rappresentare la musica dance elettronica d’ispirazione cristiana. In tutta Europa a fianco del prolifico artista americano ci saranno però due prodigi del pop norvegese, molto conosciuti in patria e ritenuti il più giovane fenomeno della musica pop europea. Si tratta di Marcus & Martinus Gunnarsen, conosciuti anche come M&M, nati a Trofors e già autori di tre album. I tre si esibiranno insieme sia ad Assago che nel resto d’Europa, tra Germania, Belgio, Francia, Svizzera, Repubblica Ceca, Polonia, Serbia, Olanda e Croazia, facendo 16 tappe in tutto il mese di ottobre. Anche per il live di Assago i tre si esibiranno in compagnia di un corposo corpo di ballo, confermando la volontà di Jason Derulo di abbinare i brani più famosi del repertorio e dell’ultimo album alla sua passione per la danza.

La carriera di Jason Derulo

Gli esordi del cantante americano, nato da genitori di origine haitiana, arriva nel 2009 con “Whatcha say”, brano per cui Derulo ha utilizzato un campionamento del famoso brano “Hide and seek” degli Imogen Heap. Da quel momento in poi la carriera del giovane Jason, che ha dovuto cambiare il suo cognome da Desrouleaux a Derulo per renderlo maggiormente pronunciabile in inglese, subisce una crescita continua. L’album di esordio che porta il suo nome ottiene infatti tre dischi d’oro e due di platino, certificando un successo mondiale. Seguiranno altri tre album: “Future History” nel 2011, “Tattoos” nel 2013 e “Everything is 4”, tutti accompagnati da vendite importanti e da un tour di successo. Accanto agli album ufficiali, Jason Derulo ha spesso collaborato con artisti di respiro internazionale: è il caso di “Swalla”, in collaborazione con Nicki Minaj e di “1, 2, 3”, brano cantato con Sofia Reyes e De La Ghetto, ma anche di due tracce contenute nell’album “Everything is 4” in collaborazione con Meghan Trainor e Stevie Wonder. Il suo featuring più importante è però quello con il rapper statunitense 2 Chainz che porta alla pubblicazione di “Talk dirty”, brano che ha raggiunto la prima posizione in classifica in sette nazioni e venduto 8 milioni di copie in un anno. Jason Derulo ha anche interpretato “Colors”, inno ufficiale dei mondiali di calcio 2018 in Russia.