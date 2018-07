Tutto sul concerto di Alanis Morissette a Milano

Mercoledì 25 luglio, all’Ippodromo Snai di San Siro, nell’ambito del Milano Summer Festival, Alanis Morissette si esibirà per la sua terza data italiana, dopo quella di Roma e Pistoia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concerto della cantautrice canadese.

Appuntamento al Milano Summer Festival

Alanis Morissette è una delle cantanti che ha venduto di più in tutto il mondo, basti pensare che il disco d’esordio, quel “Jagged little pill” che l’ha fatta conoscere a livello internazionale, detiene il record dell’album più venduto di tutti gli anni Novanta, con 33 milioni di copie.

Nel 2015, la cantante è stata inserita nella Canadian Music Hall of Fame e attualmente sta lavorando al suo nuovo album, che dovrebbe uscire entro la fine dell’anno. La Morissette ha già presentato una traccia del disco, “Rest”, in occasione del concerto in ricordo di Chester Bennington, il leader dei Linkin Park scomparso nel 2017.

Per la terza tappa del suo tour mondiale, ha scelto il palcoscenico del Milano Summer Festival, che chiuderà i battenti il 27 luglio.

Prima della cantautrice canadese, hanno calcato il palco dell’Ippodromo Snai artisti come Marilyn Manson, Carlos Santana, Caparezza, Iron Maiden e Jethro Tull, solo per citarne alcuni.

Alanis Morissette proporrà al pubblico milanese i suoi più grandi successi, a partire proprio dall’album “Jagged little pill” del 1995. Il pubblico milanese canterà a squarciagola brani come “You learn”, “You oughta know” o “Head over feet” e si emozionerà con “Thank you”. In mezzo, oltre vent’anni di successi e la solita grinta di sempre.

Le info sui biglietti e su come arrivare

I biglietti per il concerto di Alanis Morissette al Milano Summer Festival sono disponibili attraverso i canali ufficiali e il sito TicketOne, anche se bisogna affrettarsi per riuscire ad acquistare uno degli ultimi ticket rimasti.

L’apertura delle porte è prevista per le ore 19, l’inizio del concerto per le ore 21.

Per arrivare all’Ippodromo Snai in auto: chi prende l’autostrada A8 (Milano – Varese) deve uscire a Milano e prendere la direzione Milano Centro/Viale Certosa, e proseguire per San Siro; coloro che prendono l’autostrada A4 (Torino-Trieste), da Trieste, devono andare in direzione Milano Centro, uscire a Viale Certosa e proseguire in direzione San Siro; da Torino, prima del casello di Milano devono proseguire verso Linate, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e poi per San Siro; chi proviene da sud con l’A1 (Milano – Roma) deve superare la “barriera” di Melegnano, prendere la tangenziale ovest, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e proseguire verso San Siro.

Chi desidera arrivare con i mezzi pubblici può scegliere di prendere la metropolitana M1, la linea rossa e scendere alla fermata Lotto e poi proseguire a piedi. L’alternativa è la metropolitana M5, la linea lilla, e scendere alla fermata San Siro Ippodromo e proseguire a piedi.

C’è anche la possibilità di arrivare in bus, i n. 90-91 fermano in P.le Lotto.

Per chi sceglie di arrivare in treno, da Milano Centrale, può prendere la Linea 2 (Verde) in direzione Cologno/Gessate e scendere alla fermata di Milano Loreto, da qui prendere la Linea 1 (Rossa) in direzione Rho Fiera e scendere alla fermata Lotto/Fiera.