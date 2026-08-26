È uscito il trailer del mockumentary Ali G: Who Iz I?, che segue le vicende dell’arrogante bad boy londinese interpretato da Sacha Baron Cohen. “Dopo 20 anni passati a rilassarsi, fumare erba e fare sesso, Ali G scopre con sgomento che la sua fidanzata di lunga data, Julie (Morgana Robinson), è incinta di otto mesi", recita la sinossi ufficiale. "Con una bocca in più da sfamare, si dà una mossa e parte per l'America per riconquistare la sua antica gloria...ma presto si imbatte in avversari che minacceranno la sua stessa esistenza e quella del bambino”. Uscirà nei cinema il 23 ottobre 2026.

L’attore Sacha Baron Cohen aveva sviluppato per la prima volta il personaggio di Ali G all’interno del programma The 11 O’Clock Show nel 1998. Nei primi anni Duemila aveva poi ottenuto una serie tv satirica, Da Ali G Show, dove aveva interpretato anche i due finti giornalisti Borat e Brüno, che intervistavano persone ignare di trovarsi davanti a un comico e che finivano così per dichiarare cose ridicole. Nel 2002 aveva invece recitato nel primo film dedicato al personaggio, Ali G, diretto dal regista Mark Mylod (Succession). Ora, Cohen, che ha debuttato alla regia del mockumentary Ali G: Who Iz I?, ha girato in segreto la pellicola, proprio come aveva già fatto per i film Borat – Studio culturale dell’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan (2006) e Brüno (2009) e per la serie tv Who Is America?. Lo scorso luglio, l’interprete tre volte candidato agli Oscar aveva svelato su Instagram il nuovo progetto in un video. “Finalmente hanno fatto un documentario su di me. E non è quella schifezza sui pinguini, questo ha almeno il doppio del sesso con gli animali”, aveva scritto nella didascalia del post, dove era apparso proprio nei panni di Ali G. Lo stile comico dell’attore si basa sull'interpretazione di personaggi stravaganti e sulla successiva reazione del pubblico. Nei panni di Ali G, Cohen aveva intervistato Noam Chomsky, Andy Rooney e Newt Gingrich. L’attore e regista è anche sceneggiatore e produttore tramite la sua casa di produzione Four by Two Films. Petr Jákl ed Emily Kob sono i produttori esecutivi.

Nato il 13 ottobre 1971 a Londra, Sacha Baron Cohen è noto per i suoi personaggi cinematografici di grande successo: l’aspirante gangsta-rapper inglese Ali G, il giornalista kazako Borat, il giornalista di moda austriaco gay Brüno e il dittatore arabo Hafez Aladeen, tutti apparsi nel programma Da Ali G Show, uno show improvvisato dove l’attore e comico intervistava persone ignare che lo credevano però un vero giornalista. Ha ottenuto tre candidature ai Premi Oscar, rispettivamente nel 2007 per la Miglior sceneggiatura non originale per il film Borat – Studio culturale dell’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan (2006), nel 2021 per la Miglior sceneggiatura non originale per il film Borat – Seguito di film cinema. Consegna di portentosa bustarella a regime americano per beneficio di fu gloriosa nazione di Kazakistan (2020) e, sempre nello stesso anno, come Miglior attore non protagonista nel film Il processo ai Chicago 7. Ha anche vinto due Golden Globes come Miglior attore in un film commedia o musicale, rispettivamente nel 2007 per il film Borat – Studio culturale dell’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan e nel 2021 per la pellicola Borat – Seguito di film cinema. Consegna di portentosa bustarella a regime americano per beneficio di fu gloriosa nazione di Kazakistan. L’attore ha inoltre interpretato il malviagio Mefisto nella serie tv Marvel Ironheart e ha recitato nella commedia Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) e Ladies First (2026) e nel film Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Balls Up – Palle al sicuro.