Call My Agent, il trailer del film Netflix

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha pubblicato il primo trailer del film Call My Agent! The Movie, che uscirà in Francia il 10 settembre 2026. Diretto da Emilie Noblet, e basato sulla sceneggiatura di Fanny Herrero e di Lison Daniel, l’adattamento cinematografico della serie tv di successo Dix Pour Cent (che ha avuto anche un remake italiano, Call My Agent – Italia), vede il ritorno di Camille Cottin nei panni di Andréa, l’ex agente di talenti che ora sta per dirigere il suo primo lungometraggio. Tuttavia, un disastro si abbatte sulla produzione proprio alla vigilia delle riprese, quando l’attore protagonista abbandona il progetto per “un ruolo di m***a” in un film di Wes Anderson, e Andrea litiga così con il suo produttore. In preda alla disperazione, la protagonista si allea allora con Noémie (Laure Calamy), ora affermata produttrice di reality show, che crede di poterla manipolare con facilità. Quando, però, si ritrova ad affrontare un cambio di cast al completo, problemi sul set e una battaglia legale che minaccia l’affido di sua figlia, tutto inizia a precipitare. Il trailer mostra anche gli altri interpreti Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Nicolas Maury e Lilian Rovère, oltre a un’apparizione speciale di Laurent Lafitte. Il cast include anche i membri di vecchia data Ophélia Kolb e Fanny Sidney e le new entry Laetitia Casta, Vincent Macaigne e Anne Marivin. Per il momento, nessuna immagine ha ancora svelato ufficialmente la presenza di George Clooney, che lo scorso anno era stato annunciato come guest star. In ogni caso, Netflix ha confermato alla rivista Deadline che l’attore avrà un cameo.

La versione italiana della serie tv Dix Pour Cent, intitolata Call My Agent – Italia, è il riadattamento della commedia dedicata al mondo dello spettacolo e vissuta dal punto di vista degli agenti, che gestiscono quotidianamente le carriere e le crisi di attori, conduttori televisivi e celebrità. Lo show ha vinto tre premi Nastri d’Argento – Grandi Serie nella categoria Miglior serie tv – Commedia, rispettivamente nel 2023, nel 2024 e nel 2026. Come si legge sul sito di Sky, la terza stagione, diretta da Simone Spada (Hotel Gagarin, Studio Battaglia e Rocco Schiavone), scritta da Federico Baccomo (Call My Agent – Italia, Improvvisamente Natale e Studio Battaglia), e andata in onda nel 2025, ha raccontato “l’inizio di una nuova era per la CMA, l’importante agenzia di spettacolo al centro della serie, celebrando ancora una volta il nostro star system. Sullo sfondo di una Roma ritratta nelle sue location più esclusive e rappresentative del jet set, gli agenti e i loro assistenti tornano quindi per una nuova emozionante stagione, pronti ad affrontare un nuovo anno esplosivo”. Affiancati da sorprendenti camei, sono tornati i protagonisti delle prime due stagioni, rispettivamente Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico ancora una volta nei ruoli di Vittorio, Lea e Gabriele, i talentuosi, instancabili e appassionati agenti di alcuni dei più grandi protagonisti del mondo dello spettacolo italiano. Con loro c’erano i loro assistenti Monica (Sara Lazzaro), Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto) e il ritorno di Kaze nel ruolo di Sofia, di Emanuela Fanelli nel ruolo di Luana Pericoli e infine di Corrado Guzzanti. A complicare le loro vite, le guest star di ogni puntata nei panni di loro stesse: Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di Romanzo Criminale – La serie (Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Daniela Virgilio), Miriam Leone, Ficarra & Picone, Nicolas Maupas e Gianmarco Saurino invece nel ruolo dell’intermediario di UBA tra Italia e Stati Uniti.