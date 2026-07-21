The Mongoose, il trailer del film con Liam Neeson

È uscito il trailer del film d’azione The Mongoose con Liam Neeson. L’attore candidato al Premio Oscar 1994 come Miglior attore protagonista nella pellicola Schindler’s List – La lista di Schindler di Steven Spielberg interpreta Ryan “Fang” Flanagan, un eroe di guerra che, accusato di un crimine non commesso e senza nulla da perdere, si lancia in un epico inseguimento automobilistico attraverso l’Australia, trasmesso in diretta televisiva.

Il cast del film The Mongoose include anche la vincitrice del Premio Oscar 1993 come Miglior attrice non protagonista nel film Mio cugino Vincenzo di Jonathan Lynn, Marisa Tomei, che interpreta invece Tara, l’ex moglie di Fang che gli chiede aiuto quando si trova nei guai, e ancora la star di Mission Impossible Ving Rhames, che interpreta Tanker, il fedele braccio destro di Fang nonché il secondo in comando nella sua squadra di Forze Speciali durante la loro cattura in Afghanistan, e infine il vincitore dell’Emmy Award 2002 come Miglior attore protagonista in una serie drammatica per The Shield Michael Chiklis, che interpreta Pope, il violento e spericolato capo della Polizia Stradale del Texas, convinto della colpevolezza di Fang.

Il regista del film The Mongoose è Mark Vanselow, che vanta una carriera come regista e responsabile del design di sequenze d’azione, coordinatore degli stunt e stuntman, e che ha ottenuto due candidature agli ex Screen Actors Guild Awards (oggi chiamati invece Actor Awards) per il Miglior cast di stuntman nei film Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Lui stesso è stato la controfigura di Liam Neeson in oltre 20 pellicole, incluse Io vi troverò (2008) di Pierre Morel, Taken – La vendetta (2012) di Olivier Megaton, Taken 3 – L’ora della vendetta (2015) sempre di Olivier Megaton, L’uomo dei ghiacci – The Ice Road (2021) di Jonathan Hensleigh e Ice Road – La vendetta (2025) sempre di Jonathan Hensleigh. Thompson Evans (Reckoning) ha scritto la sceneggiatura.

Nato il 7 giugno 1952 a Ballymena, nell’Irlanda del Nord, l’attore Liam Neeson ha debuttato nel cinema nel 1978. Nei primi anni Ottanta ha iniziato a recitare in film di successo come Excalibur (1981) con Helen Mirren, Il Bounty (1984) con Anthony Hopkins, Mel Gibson e Daniel Day-Lewis, Mission (1986) con Robert De Niro e Jeremy Irons e Suspect – Presunto colpevole (1987) con Cher e Dennis Quaid, per poi approdare al suo primo ruolo da protagonista nella pellicola Darkman (1990) di Sam Raimi. Nel 1993 il regista Steven Spielberg gli ha poi affidato il ruolo di Oskar Schindler nel film Schindler’s List – La lista di Schindler, grazie al quale ha ricevuto la candidatura al Premio Oscar 1994 come Miglior attore protagonista. Ha poi recitato, tra gli altri, nel film Michael Collins (1996) con Julia Roberts, per il quale ha invece vinto la Coppa Volpi per la Miglior interpretazione maschile alla 53ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Dal 1999 ha inoltre interpretato il Maestro Jedi Qui-Gon Jinn non solo nella saga di Star Wars di George Lucas, ma anche in successive serie animate e miniserie, anche in qualità di doppiatore. I numerosi film nei quali ha recitato comprendono, tra gli altri, Gangs of New York (2002) di Martin Scorsese, Batman Begins (2005) e Il cavaliere oscuro – Il ritorno (2012) di Christopher Nolan e Men in Black: International (2019) di F. Gary Gray.