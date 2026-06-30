Il ritorno sul grande schermo dei protagonisti dell’universo di Angry Birds segna un nuovo capitolo per un franchise che, nato originariamente come adattamento cinematografico di un celebre videogioco, continua a svilupparsi nel segno dell’animazione d’avventura e della commedia per il grande pubblico.

Red, Bomb, Chuck e gli altri personaggi della saga tornano infatti al centro della scena in una nuova produzione che amplia ulteriormente il percorso iniziato diversi anni fa, confermando la volontà di proseguire con storie sempre più strutturate e legate anche all’evoluzione dei protagonisti. L’occasione è rappresentata dalla pubblicazione del primo trailer italiano ufficiale (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) di Angry Birds 3 - Terremoto in famiglia, che anticipa il tono e le dinamiche narrative del film in arrivo nelle sale.

Il progetto si inserisce all’interno di una trilogia animata che ha preso avvio con Angry Birds del 2016 e ha poi proseguito con Angry Birds 2, arrivato tre anni più tardi. Questa nuova tappa, destinata al debutto cinematografico nel periodo natalizio, si presenta come un ulteriore sviluppo della saga, mantenendo continuità con i capitoli precedenti ma introducendo anche nuove sfide per i suoi personaggi principali.

Il ritorno della saga animata al cinema

Con Angry Birds 3 - Terremoto in famiglia, la serie animata ispirata ai celebri videogame torna quindi nelle sale cinematografiche, riportando al pubblico le figure ormai consolidate di Red e Chuck. Il film si colloca come seguito diretto dei due precedenti capitoli e riprende le vicende già narrate nei lungometraggi usciti nel 2016 e successivamente tre anni dopo.

La distribuzione è prevista per il periodo natalizio, segnando così un appuntamento pensato per il grande pubblico delle festività. Il trailer italiano ufficiale, diffuso in anteprima, offre un primo sguardo sulle atmosfere e sulle dinamiche narrative che caratterizzeranno questa nuova avventura animata.

La regia e il cast vocale originale

Alla guida del progetto torna John Rice, già coinvolto nella regia del secondo capitolo della saga. La sua presenza garantisce continuità stilistica e narrativa rispetto al precedente episodio, rafforzando il legame tra le diverse fasi della serie cinematografica.

Sul fronte del cast vocale originale ritornano anche Jason Sudeikis e Josh Gad, rispettivamente interpreti di Red e Chuck. I due personaggi, già centrali nei film precedenti, vengono così confermati anche in questa nuova produzione, pronti a riprendere il loro ruolo all’interno delle nuove vicende animate.

Red tra nuove sfide e responsabilità

Al centro della trama si colloca ancora una volta Red, che si troverà ad affrontare una delle prove più impegnative della sua esperienza: la genitorialità. Il personaggio sarà infatti coinvolto in una situazione che lo porterà a confrontarsi con responsabilità del tutto nuove, segnando un passaggio significativo nel suo arco narrativo.

Accanto a lui, Chuck continuerà a condividere le dinamiche dell’avventura, contribuendo a sviluppare le situazioni narrative che caratterizzano il gruppo di protagonisti. L’impianto generale del film mantiene così il focus sulle relazioni tra i personaggi e sulle difficoltà che emergono nel corso delle loro esperienze.

Il trailer e le prime anticipazioni

La diffusione del primo trailer italiano ufficiale di Angry Birds 3 - Terremoto in famiglia rappresenta il primo vero sguardo pubblico sul nuovo capitolo della saga. Le immagini anticipate mostrano il ritorno dei protagonisti storici e introducono il contesto in cui si svilupperà la nuova storia, mantenendo un legame diretto con l’universo narrativo costruito nei precedenti film.

Il materiale promozionale conferma quindi la volontà di proseguire il percorso della serie animata, offrendo al pubblico un ulteriore capitolo delle avventure di Red, Bomb, Chuck e degli altri personaggi, in vista dell’uscita nelle sale prevista per il periodo natalizio.