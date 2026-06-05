La paura dell’altezza torna al centro della scena cinematografica con Fall 2: Deadpoint, nuovo capitolo che raccoglie l’eredità del thriller di sopravvivenza uscito nel 2022. Un ritorno all’insegna della tensione estrema. Lionsgate ha diffuso il primo trailer del film (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo), offrendo un’anticipazione di quella che si preannuncia come un’esperienza ad alta tensione, costruita ancora una volta attorno a una situazione estrema e apparentemente senza via d’uscita.

L’opera è affidata alla regia di Peter e Michael Spierig, i cineasti australiani già noti per Predestination e Saw Legacy. Per questo secondo episodio, i due registi mantengono l’impianto che aveva caratterizzato il film originale, trasferendo però l’azione in uno scenario completamente diverso e altrettanto spettacolare.

Una nuova ambientazione tra le rocce della Thailandia

Al centro della vicenda si trovano due donne interpretate da Harriet Slater e Arsema Thomas. Le protagoniste si ritroveranno intrappolate in una situazione drammatica su una gigantesca parete rocciosa situata in Thailandia, un contesto che promette di amplificare il senso di pericolo e di isolamento che aveva contraddistinto il precedente capitolo.

Accanto a Harriet Slater e Arsema Thomas, il cast comprende anche Tom Brittney, Virginia Gardner e Grace Caroline Currey, chiamati a dare vita ai personaggi che popolano questa nuova storia di sopravvivenza.

Una formula narrativa che richiama il primo capitolo

La trama di Fall 2: Deadpoint riprende l’impostazione narrativa già vista nel film del 2022. In quell’occasione, il racconto seguiva due amiche rimaste bloccate sulla sommità di una torre radio alta 600 metri, costrette a lottare contro condizioni estreme e contro l’impossibilità di trovare una via di fuga immediata.

Anche il nuovo film si sviluppa dunque seguendo una struttura simile, puntando nuovamente sull’isolamento delle protagoniste e sulla tensione generata da una situazione limite.

Gli autori della sceneggiatura e il percorso del franchise

La sceneggiatura porta la firma di Jonathan Frank e Scott Mann, già coinvolti nella realizzazione del primo Fall. Il progetto prosegue quindi nel segno della continuità creativa, con gli stessi autori impegnati a sviluppare un nuovo capitolo della storia.

Quando arrivò nelle sale nel 2022, Fall non ottenne risultati particolarmente rilevanti al botteghino. Nel corso del tempo, tuttavia, il film è stato progressivamente rivalutato grazie alla distribuzione in streaming, dove ha trovato un pubblico sempre più ampio e interessato.

L’uscita nelle sale

Dopo la diffusione del trailer, cresce l’attesa per l’arrivo del sequel. Fall 2: Deadpoint debutterà nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il 2 settembre 2026, riportando sul grande schermo una storia costruita ancora una volta sul fascino e sul terrore delle altezze estreme. Per adesso non è stata ancora ufficializzata la data d'uscita in Italia.