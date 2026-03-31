Paw Patrol: Missione Dinosauri, il trailer del film animato

Ryder e i suoi cuccioli, travolti da una tempesta, approdano su un'isola preistorica abitata da dinosauri, dove incontrano Rex e si scontrano con il ritorno del sindaco Humdinger

Paramount Pictures ha diffuso il primo teaser trailer italiano di PAW Patrol: Missione Dinosauri, il nuovo capitolo cinematografico della saga animata. Un annuncio che ha subito scatenato l'entusiasmo dei piccoli spettatori e delle loro famiglie, pronti a tornare in sala per seguire le avventure di Ryder e della sua squadra di cuccioli eroi.

Il film, distribuito in Italia da Eagle Pictures, arriverà prossimamente nei cinema italiani. Nessuna uscita in streaming, dunque, almeno in prima battuta, a ribadire la solidità commerciale di un franchise capace di portare milioni di persone in sala ad ogni nuovo capitolo.

La trama: dinosauri, vulcani e un nuovo amico a quattro zampe

Questa volta i cuccioli della PAW Patrol si ritrovano in guai ben più preistorici del solito. Travolti da una violenta e misteriosa tempesta, Ryder e la squadra fanno naufragio su un'isola tropicale inesplorata, un luogo che sembra fermo nel tempo e popolato da dinosauri viventi. Lì incontrano Rex, un cucciolo rimasto isolato sull'isola per anni e diventato nel frattempo il massimo esperto di quel mondo primordiale: un personaggio già noto ai fan dello spin-off Dino Rescue, che qui torna con un ruolo centrale. La situazione precipita rapidamente quando il sindaco Humdinger, arcinemico di sempre, sbarca sull'isola con l'obiettivo di sfruttarne le risorse naturali. Le sue azioni sconsiderate provocano però una catastrofe inaspettata: il risveglio di un enorme vulcano dormiente. Tra giungle selvagge, creature preistoriche e una corsa contro il tempo, la PAW Patrol si trova ad affrontare la missione più difficile e spettacolare della sua storia.

Un franchise da record, con un cast stellare e le canzoni dei Backstreet Boys

Dietro la macchina da presa torna Cal Brunker, già regista dei due precedenti film cinematografici - PAW Patrol: Il film del 2021 e PAW Patrol: Il super film del 2023 -confermando una continuità creativa che ha dato ottimi frutti al botteghino. La serie originale, ideata da Keith Chapman e nata nel 2013 su Nickelodeon, è oggi alla tredicesima stagione ed è uno dei marchi più forti dell'intrattenimento prescolare a livello globale, venduta a reti televisive di oltre 160 Paesi.

In Italia il franchise può contare su un pubblico straordinariamente fedele, con oltre 18 milioni di telespettatori registrati nel corso degli anni. I precedenti film hanno incassato rispettivamente circa 144 milioni e 205 milioni di dollari in tutto il mondo, numeri che confermano la potenza commerciale di questi cuccioli. Per il nuovo capitolo è stato assemblato anche un cast vocale di primo piano per la versione originale, con nomi come Jennifer Hudson, Jameela Jamil, Terry Crews, Snoop Dogg, Paris Hilton e Bill Nye. A completare il quadro, la colonna sonora includerà nuovi brani dei Backstreet Boys, tra cui il singolo Bottle Up, una scelta che strizza l'occhio anche ai genitori cresciuti con il pop degli anni Novanta.