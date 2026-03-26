L’Isola Dimenticata, il trailer del nuovo film d’animazione

Universal Pictures International Italy ha pubblicato il trailer ufficiale della pellicola L’Isola Dimenticata. Il film d’animazione, diretto da Joel Crawford e Januel Mercado, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 24 settembre. H.E.R. e Liza Soberano doppiatrici delle protagonista Jo e Raissa nella versione originale

Joel Crawford e Januel Mercado hanno firmato regia e sceneggiatura del nuovo film d’animazione L’Isola Dimenticata. Produttore Mark Swift. Universal Pictures International Italy ha offerto un primo sguardo sul lavoro attraverso le immagini del trailer ufficiale, presente nel video in apertura.

Le amiche Jo e Raissa, doppiate da H.E.R. e Liza Soberano nella versione originale, si ritroveranno ad affrontare avventure incredibili per non perdere il loro legame. Nel cast dei doppiatori anche Dave Franco, Lea Salonga, Jenny Slate, Manny Jacinto, Dolly de Leon, Jo Koy e Ronny Chieng. La pellicola farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche italiane il 26 settembre.

Questa la sinossi ufficiale: “Jo e Raissa, due neodiplomate amiche fin dall’infanzia, ormai pronte a intraprendere strade diverse nella vita. Durante la loro ultima notte insieme, Jo e Raissa si imbattono in un misterioso portale che le trasporta sull’isola fantastica di Nakali, un luogo popolato da creature magiche e mitologiche di cui hanno sempre sentito parlare nelle storie delle loro famiglie filippine. Alcune di queste creature diventeranno alleate, altre nemiche”.

Il testo prosegue: “Insieme a Raww, un licantropo-cane benintenzionato ma un po’ pasticcione, e a un piccolo ma agguerrito gruppo di nuovi compagni, Jo e Raissa dovranno affrontare la temibile Manananggal, la creatura più pericolosa dell’isola. Quando scoprono che il prezzo per tornare a casa è sacrificare tutti i ricordi della loro amicizia, Jo e Raissa dovranno trovare un modo per lasciare l’isola prima di dimenticarsi per sempre l’una dell’altra”.

Come rilanciato da Variety, Januel Mercado ha parlato della decisione di ambientare la pellicola nel 1990: “Sta nel fatto di raccontare una storia su amici che si allontanano e che la sensazione sia definitiva quando uno andrà al college”. Il regista ha aggiunto: “Le Polaroid sono una parte fondamentale di questo film. Pensate a un pacchetto di Polaroid: avete dodici foto e dovete essere davvero precisi su come usarle. Al contrario, oggi abbiamo i cellulari e scattiamo un sacco di foto, ma poi non le guardiamo mai. Quindi, molti di questi elementi degli anni '90, per noi, servono a evocare la nostalgia, ma anche a rafforzare la posta in gioco di questo film, che ruota attorno a momenti e ricordi”.