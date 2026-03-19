Arriverà il 10 aprile al cinema negli Stati Uniti, data riportata dal nuovo trailer reso disponibile da Lionsgate, Beast, la nuova pellicola drammatica di stampo action e sportivo, nuovo progetto per il grande schermo di Russell Crowe dopo Norimberga, pellicola drammatica e storica del 2025.

Beast, che non ha ancora una data di uscita in Italia ma che arriverà al cinema prossimamente grazie a Plaion Pictures, è una storia fisica, ma principalmente è una storia di uomini, alle prese con una realtà cruda e brutale ed esistenze dagli equilibri fragili.

Nella clip, quasi due minuti e mezzo di anticipazioni, le immagini del ritorno nella gabbia di Patton James (Daniel MacPherson), un campione di arti marziali miste, chiamato ad un'ultima lotta per salvare il fratello, in debito con pesone molto pericolose. Una sfida che potrà vincere solo con l'aiuto del suo ex allenatore Sammy (Russell Crowe).

Il trailer: allenamenti, lotta e redenzione

Nel nuovo trailer esteso di Beast (disponibile in testa alla pagina), diffuso, per adesso, in lingua originale, vediamo le tappe del ritorno in campo di Patton James. La clip si concentra sui duri allenamenti, non solo fisici, dell'ex lottatore che ritrova il suo ex allenatore e mentore nelle poche settimane che lo separano da un incontro decisivo per la sua famiglia.

Suo fratello minore è finito in ospedale dopo essersi messo su una cattiva strada e il protagonista è chiamato ad occuparsi della salvezza della sua famiglia tornando alle arti marziali miste che ha lasciato da tempo per dedicarsi a una tranquilla vita da pescatore.

Patton James sa cosa comporta tornare nella gabbia e non è fisicamente né mentalmente allenato per sfidare e vincere il campione in carica.

Nel percorso che lo riporterà sul ring scopriamo legami e vicende del passato che sono ancora ferite aperte.

Crowe co-sceneggiatore

Russell Crowe è l'allenatore di James. L'uomo, che lo conosce da sempre, è anche parte del cuore emotivo della storia, non il classico film di sport spettacolare e fisico ma un racconto che intreccia vicende umane e legami familiari.

Nel cast, oltre ai due protagonisti, ci sono Luke Hemsworth e Mojean Adria con ruoli principali. Gli altri attori sono Kelly Gale, Eliza Matengu e Bren Foster.

La pellicola, diretta da Tyler Atkins, alla seconda prova con un lungometraggio, è stata girata in Australia e vede Crowe coinvolto anche come co-sceneggiatore.

Le scene di combattimento, estremamente coinvolgenti e realistiche, sono state realizzare con il supporto dei professionisti della lega asiatica di MMA ONE Championship.