Facce da Comics: Matteo Cabiola e Simone Soranna inviati a Lucca 2018

Anche quest'anno Sky Cinema ha indetto il contest chiamato "Facce da Comics 2018" per cercare due inviati speciali, capaci di raccontare con occhio diverso e creativo Lucca Comics & Games. I vincitori di questo concorso on-line sono stati Matteo Cabiola e Simone Soranna che ricopreranno, dunque, il ruolo di inviati speciali per Sky Cinema al Lucca Comics & Games 2018 , il Festival internazionale del fumetto, protagonista assoluto dal 31 ottobre al 4 novembre nella città toscana. Li vedremo protagonisti a Cinepop , il quotidiano di Sky Cinema per raccontare la vostra esperienza unica. LEGGI L’INTERVISTA

@martanicolazzo

Cosa vi ha spinto a partecipare a questo contest "Facce da Comics"?

S: Non sono mai stato a Lucca per motivi di lavoro, ma avevo questo desiderio e mi sembrava una bella occasione per vivere in maniera diretta il Festival. Quest'anno perfortuna sono riuscito a incastrare un po' di impegni ed eccomi qui.

M: Io vado a Lucca da tantissimi anni in veste di appassionato, quest'anno per una serie di probematiche, avevo già rinunciato. Per puro caso, mentre guardavo il sito di Lucca mi è caduto l'occhio sul concorso di Sky e ho pensato: "Non so fare video, non ho una macchina fotografica fighissima, non sono capace di montare un video nè tantomeno di fare lo youtuber, faccio un video onesto e mi presento". A quanto pare, io e l'orso Paddington abbiamo stupito!

Presentatevi in breve...

S: Ho 27 anni, nella vita mi occupo di cinema e giornalismo. Scrivo, porto il cinema nelle scuole, lavoro sia con i bambini delle elementari che con quelli delle superiori. A breve partirà un corso all'Università Statale di Milano tenuto da me, in cui racconterò come mi sono inventato per cercare di guidare i ragazzi, laureandi in comunicazione, dalla teoria alla pratica.

M: Ho 37 anni e sono felicemente sposato da una decina di giorni. Nella vita ho fatto l'artigiano per tantissimi anni, attualmente sto scrivendo il mio secondo libro di fantascienza e collaboro con diversi siti, recensioni di film e serie tv, e ho il vantaggio, rispetto ai giovani d'oggi, di aver iniziato a leggere i fumetti ancor prima che loro nascessero. Mi piacerebbe scrivere un romanzo sui supereroi.

Come sarete impegnati nei prossimi giorni durante il Festival?

S e M: Intervisteremo diversi personaggi superinteressanti da fumettisti del calibro di Robert Kirkman, il fumettista americano creatore della saga disegnata The Walking Dead a Gipi, autore italiano estremamente poliedrico e di grande spessore culturale, attrici come Enrica Guidi, coprotagonista de I delitti del BarLume e Sibel Kekilli, concubina Shae nella serie Il Trono di Spade e attivista femminista nella vita reale. A corredo di queste presentazioni ci saranno le immagini dei cosplayers, gli stand...

Un anticipo delle novità di quest'anno?

S: Il trono di Spade, Gomorra, e ci sarà anche un documentario chiamato Vlogumentary che parla degli youtuber.

M: Ogni anno a Lucca ci sono novità, quest'anno è il turno dello stand di Sky con ambientazioni pazzesche e due disegnatori famosissimi della Marvel che mostreranno al pubblico come nasce la pagina di un fumetto della Marvel. Ci sarà Jean Alesi che farà da talent scout per dei piloti di Formula 1 in una cabina di pilotaggio virtuale... E questa è solo la punta dell'iceberg.

Vostra Serietv preferita?

S: True Detective.

M: Il Trono di Spade.

Vostro film preferito?

S: Amo il cinema di Steven Spielberg.

M: Sono un fan della fantascienza e di tutto quello che la riguarda, ma penso di non aver visto un film più perfetto di Paddington 2.

Com'è la faccia da Comics?

S: Dovrei mandarti una foto (ride, ndr)! Dev'essere buffa, un po' allegra, curiosa e affascinata.

M: Eh, nel mio caso, una faccia da pirla (ride, ndr)! E' la faccia di una persona che non si vergogna ad amare ciò che ama; io non mi sono mai vergognato di essere un nerd e non mi vergognerò mai, anche quando da piccolo venivo preso in giro, non ho mai fatto mistero di queste passioni.