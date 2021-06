3/17 ©Webphoto

Negli anni ’50 e ’60 apparve in diverse serie televisive, tra cui Alfred Hitchcock presenta, Naked City, Gli Intoccabili, Ai confini della realtà. Il suo debutto al cinema avviene con Il paradiso dei barbari (1958). Nel 1960 gira Sindacato Assassini, che gli vale una nomination all'Oscar come attore non protagonista. Nel 1962 colleziona un'altra canditatura come miglior attore non protagonista per Angeli con la pistola