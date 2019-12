Il mistero Henry Pick di Rémi Bezançon: l'anteprima del film

Arriva nelle sale Il mistero Henry Pick, di Rémi Bezançon. Ne potremo vedere in anteprima alcuni minuti su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due martedì 17 dicembre alle ore 21 all’interno di 100x100Cinema. Arriverà nelle sale giovedì 19 dicembre (I wonder pictures).

Jean-Michel Rouche (Fabrice Luchini) è un critico letterario che conduce un seguitissimo talk show sui libri in uscita. Un giorno arriva nella sua trasmissione Madeleine Pick (Josiane Stoléru), la vedova di un pizzaiolo di cui è stato trovato un romanzo inedito, che è diventato un best seller. Con lei c’è anche Daphné Despero (Alice Isaaz), l’editor che ha trovato il manoscritto all’interno di una inconsueta libreria bretone, in cui è presente una stanza interamente dedicata alle opere di autori che non sono mai riusciti a farsi pubblicare. Il conduttore però, in tutta questa storia inizia a sentire puzza di imbroglio e vuole a tutti i costi smascherare l’autore del libro, che lui è l’unico a ritenere un falso letterario. Perciò decide di andare direttamente in Bretagna per risalire all’origine della frode, mettendosi anche in contatto con i familiari del presunto autore, nel tentativo di scoprirne i segreti.