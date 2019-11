Light of my Life di Casey Affleck: l'anteprima del film

Light of my Life è un film di Casey Affleck . Ne potremo vedere in anteprima alcuni minuti su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due lunedì 18 novembre alle ore 21 all’interno di 100x100Cinema. Arriverà nelle sale giovedì 21 dicembre (Notorious Pictures)

Light of my Life è un film che segna l'esordio alla regia di Casey Affleck.



Siamo in un ambiente disperato. Siamo in un futuro (ma potrebbe essere anche un presente) disturbante e distopico poiché una pestilenza ha sterminato quasi tutte le femmine del mondo e un padre e una figlia cercano di sopravvivere nelle città del Midwest americano. Per farlo si auto-riducono a uno stato che ha un qualcosa di primitivo, nascondendosi nei boschi, lontano dal pericolo degli uomini. Proteggere Rag (Anna Pniowsky), 11 anni, è la missione di suo papà (interpretato da Casey Affleck). Lui insegna alla bambina come sopravvivere mangiando i frutti della terra, le insegna etica e storia, tiene allenata la sua memoria e le impartisce lezioni sulla moralità cercando di onorare e rafforzare la giovane donna che sta diventando e ricordandole quanto la sua mamma (Elisabeth Moss) la adorasse. Inatteso un incontro casuale fa vacillare il sistema costruito dal papà intorno a Rag. Il loro rifugio diventa improvvisamente indifeso.