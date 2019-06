Polaroid, una istantanea di paura: l'anteprima

E' proprio vero che a volte bisogna diffidare dalle fotografie. Un film ce lo conferma. La prova è in Polaroid (Notorious Pictures), film che arriverà nelle sale cinematografiche giovedì 6 giugno e del quale mercoledì 5 giugno potrete vedere una anteprima su Sky Cinema Suspense alle ore 20.50. Diretto da Lars Klevberg nel cast troviamo Madelaine Petsch, Kathryn Prescott, Grace Zabriskie, Tyler Young, Javier Botet, Mitch Pileggi, Katie Stevens, Samantha Logan, Keenan Tracey e Erika Prevost.

Polaroid comincia con due amiche che rovistano nella soffitta di casa. Curiosando in uno scatolone stipato di cianfrusaglie di varia tipologia, trovano una vecchia macchina fotografica pieghevole in pregevoli condizioni. Ma basta una fotografia per condannare una delle due a una fine orrenda, annunciata da scricchiolii, visioni lugubri e ombre sfuggenti che appaiono e scompaiono. Passa del tempo è Bird Fitcher (Kathryn Prescott), adolescente fragile e solitaria amante della fotografia, entra in possesso della stessa, vecchia Polaroid SX-70. In un batter di ciglia comprende che la macchina fotografica, posseduta da una creatura impietosa e vendicativa, condanna chiunque venga immortalato nell'istantanea a un destino orribile e inevitabile. In pratica quello scatto innocuo lega la vita del soggetto a quella della fotografia scattata. Non c'è via di fuga: strappala, tagliala, bruciala...ma il vincolo demoniaco sopravvive. Per salvare la vita agli sfortunati amici fotografati ed estirpare la maledizione, Bird dovrà risolvere il mistero connesso alla Polaroid.