Una vicenda tragica ed epica. Siamo in Angola nel 1975. Il film è Ancora un giorno (I wonder Picture) e la canzone principale è stata realizzata ad hoc da Bluebeaters e Willie Peyote. Il video lo possiamo vedere in anteprima su Sky Cinema Drama il 5 aprile alle ore 20.50. Nelle sale la pellicola diretta da Raúl de la Fuente e Damian Nenow arriva il 24 aprile.





Siamo nel 1975, in piena Guerra Fredda. La stagione del colonialismo ha gli ultimi sussulti. I portoghesi si ritirano dalle colonie africane. Ma ci sono interessi economici che non si esauriscono con unj ritorno in patria. L'Angola è un territorio complesso, ha il petrolio, l'oro nero è ambito. Il paese è diviso in due. Da una parte troviamo i sostenitori dell'MPLA, il movimento di liberazione marxista-leninista, e quelli dell'UNITA, sostenuti dagli Stati Uniti. Improvvisa, ma non si può dire a sorpresa, divampa la guerra civile e il conflitto diventa rapidamente una questione internazionale. Ryszard Kapuściński, giornalista della Polonia socialista, si trova nel cuore (ferito) dell'assedio di Luanda, dove infuria la "confusão" ma dove ama essere perché quella è la sua missione. Impavido, convincerà i suoi capi a lasciargli provare di raggiungere il fronte meridionale, dove il generale Farrusco, con un manipolo di pochi uomini, sta portando avanti una resistenza leggendaria.