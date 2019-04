Claudio Bisio è Bentornato Presidente: l'ANTEPRIMA

La vita politica italiana vista attraverso un presidente davvero speciale. Arriva al cinema, il 28 marzo, Bentornato Presidente (Vision Distribution) il nuovo film con Claudio Bisio. Nell'attesa potete vederne una anteprima su Sky Cinema Uno/Due questa sera, 21 marzo, in 100X100Cinema alle ore 21. La regia è di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi. Un film con, tra gli altri e oltre Claudio Bisio, Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi e Massimo Popolizio.



Passano gli anni e si alternano le stagioni ma quando credi di avere trovato la giusta dimensione, il destino in agguato ti colpisce. Sono trascorsi ormai otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi si gode la quiete della vita in montagna insieme a Janis e alla piccola Guevara. Peppino sta benissimo, non ha nessuna nostalgia della frenetica vita politica romana. Non è la stessa cosa per Janis che mostra segni di insofferenza a una vita troppo tranquilla. Ma quello che più la (dis)turba è il cambiamento di Peppino: che fine ha fatto l'uomo appassionato di cui si era follemente innamorata? L'uomo che con le sue idee voleva cambiare l'Italia dove è sparito? Richiamata al Quirinale nei giorni in cui si lavora alla formazione del nuovo governo, la cui configurazione è difficile per i soliti oscuri intrighi, Janis lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Peppino non solo non la prende bene ma comprende che non ha scelta: per riconquistare la donna che ama ha una sola possibilità, tornare in politica.