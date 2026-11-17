Alessandro Borghi è Walter Bonatti in Bianco, il nuovo film di Daniele Vicari: il teaser anticipa la tragedia del Frêney del 1961, quando sette alpinisti affrontarono il Pilone Centrale sul Monte Bianco e furono sorpresi da una tempesta in pieno luglio. Tratto da Frêney 1961 di Marco Albino Ferrari, il film è stato girato tra Valle d’Aosta, Roma e Alto Adige. Nel cast anche Pierre Deladonchamps e Finnegan Oldfield. Al cinema dal 21 gennaio 2027 con 01 Distribution.

«La montagna mi ha insegnato a non barare», diceva Bonatti. La frase scelta per accompagnare il lancio pesa come un avvertimento: a quelle quote il corpo non concede finzioni, e ogni decisione riguarda anche chi è legato alla stessa corda.

Il teaser di Bianco e la tragedia del Frêney

Le prime immagini mostrano i protagonisti all’inizio della scalata, prima che una tempesta di neve e vento cambi le sorti della spedizione. È piena estate, ma sul Monte Bianco il calendario smette di offrire rassicurazioni. L’obiettivo della cima cede il posto all’urgenza di sopravvivere.

Nel luglio 1961, sette alpinisti italiani e francesi, riuniti nelle cordate di Walter Bonatti e Pierre Mazeaud, affrontano il Pilone Centrale del Frêney, fino ad allora inviolato. I due gruppi si sono incontrati al bivacco della Fourche, dove hanno deciso di tentare insieme la scalata. Il peggioramento del tempo li costringe a una drammatica ritirata. Solo tre torneranno vivi. È questa pagina della storia dell’alpinismo che Vicari porta sullo schermo, con Borghi chiamato a dare corpo al coraggio e alla vulnerabilità di Bonatti.

Dal libro di Marco Albino Ferrari alla sceneggiatura

Bianco è tratto da Frêney 1961 di Marco Albino Ferrari, pubblicato da Ponte alle Grazie. Lo stesso Ferrari ha firmato soggetto e sceneggiatura insieme a Massimo Gaudioso, Francesca Manieri e Daniele Vicari.