Alessandro Borghi è Walter Bonatti in Bianco, il nuovo film di Daniele Vicari: il teaser anticipa la tragedia del Frêney del 1961, quando sette alpinisti affrontarono il Pilone Centrale sul Monte Bianco e furono sorpresi da una tempesta in pieno luglio. Tratto da Frêney 1961 di Marco Albino Ferrari, il film è stato girato tra Valle d’Aosta, Roma e Alto Adige. Nel cast anche Pierre Deladonchamps e Finnegan Oldfield. Al cinema dal 21 gennaio 2027 con 01 Distribution.
In montagna anche luglio può avere il volto dell’inverno. Succede in Bianco, il nuovo film di Daniele Vicari con Alessandro Borghi nel ruolo di Walter Bonatti, di cui è stato diffuso il teaser. Al centro c’è la spedizione del 1961 al Pilone Centrale del Frêney, sul Monte Bianco: una scalata che il maltempo trasformò in una lotta per tornare a valle. Il film arriverà al cinema il 21 gennaio 2027 con 01 Distribution.
«La montagna mi ha insegnato a non barare», diceva Bonatti. La frase scelta per accompagnare il lancio pesa come un avvertimento: a quelle quote il corpo non concede finzioni, e ogni decisione riguarda anche chi è legato alla stessa corda.
Il teaser di Bianco e la tragedia del Frêney
Le prime immagini mostrano i protagonisti all’inizio della scalata, prima che una tempesta di neve e vento cambi le sorti della spedizione. È piena estate, ma sul Monte Bianco il calendario smette di offrire rassicurazioni. L’obiettivo della cima cede il posto all’urgenza di sopravvivere.
Nel luglio 1961, sette alpinisti italiani e francesi, riuniti nelle cordate di Walter Bonatti e Pierre Mazeaud, affrontano il Pilone Centrale del Frêney, fino ad allora inviolato. I due gruppi si sono incontrati al bivacco della Fourche, dove hanno deciso di tentare insieme la scalata. Il peggioramento del tempo li costringe a una drammatica ritirata. Solo tre torneranno vivi. È questa pagina della storia dell’alpinismo che Vicari porta sullo schermo, con Borghi chiamato a dare corpo al coraggio e alla vulnerabilità di Bonatti.
Dal libro di Marco Albino Ferrari alla sceneggiatura
Bianco è tratto da Frêney 1961 di Marco Albino Ferrari, pubblicato da Ponte alle Grazie. Lo stesso Ferrari ha firmato soggetto e sceneggiatura insieme a Massimo Gaudioso, Francesca Manieri e Daniele Vicari.
Le riprese tra Monte Bianco Roma e Alto Adige
La lavorazione ha attraversato anche i luoghi reali della vicenda, in Valle d’Aosta: dal Col des Flambeaux al Col de Peuterey, fino ai piedi del Pilone Centrale del Frêney.
Le riprese sono poi proseguite a Roma, dove la parete e le cenge del Frêney sono state ricreate in teatro di posa con tecnologie avanzate, e si sono concluse sulle nevi dell’Alto Adige. Alle immagini girate in quota si affianca dunque una ricostruzione degli spazi in cui gli alpinisti affrontarono la tempesta.
Il cast di Bianco e la squadra del film
Accanto ad Alessandro Borghi, il cast comprende Pierre Deladonchamps, Finnegan Oldfield, Marlon Joubert, Quentin Faure, Alessio Del Mastro, Jonas Bloquet e Zoe Pernici.
La fotografia è di Gherardo Gossi, la scenografia di Marta Maffucci e i costumi di Emmanuelle Youchnovski. Completano la squadra Alessandro Palmerini al suono, Benni Atria al montaggio e Luca D’Alberto alle musiche.
Quando esce Bianco al cinema
Coproduzione tra Italia, Francia e Belgio, Bianco è una produzione Be Water Film con Rai Cinema, in coproduzione con The Project Film Club e Tarantula. Il progetto vede, tra gli altri, la collaborazione di Netflix e Sky Cinema e il sostegno del CAI – Club Alpino Italiano. L’uscita nelle sale italiane è fissata al 21 gennaio 2027, con 01 Distribution; la distribuzione internazionale è affidata a Rai Cinema International Distribution.