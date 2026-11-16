Campioni è una commedia che, attraverso il mondo dello sport, racconta una storia di incontri, relazioni umane e crescita personale. Il film diretto da Jacopo Bonvicini, con protagonisti Alessandro Gassmann e Anna Ferzetti, arriverà su Netflix il prossimo 15 dicembre 2026 ed è prodotto da Groenlandia, società del gruppo Banijay. Si tratta del remake di Campeones, il film spagnolo vincitore di due premi Goya nel 2019 e grande successo al botteghino, con oltre 23 milioni di euro di incassi.

la trama

Marco è un allenatore di basket irrequieto e immaturo che, a causa del suo terribile atteggiamento sia sul campo che nella vita privata, perde il lavoro e ha un incidente con la polizia. Per evitare il carcere, Marco è costretto a impegnarsi in un lavoro socialmente utile: allenare una squadra di basket composta da giovani persone neurodivergenti in una parrocchia della provincia di Bologna. Inizialmente riluttante e impreparato ad affrontare questa nuova sfida, scoprirà a poco a poco un modo diverso di vivere lo sport e le relazioni umane. Nel confronto quotidiano con la squadra, tra allenamenti, partite, scontri e nuove complicità, Marco e i suoi giocatori impareranno a conoscersi e a trovare un nuovo equilibrio, dentro e fuori dal campo.