A 42 anni dal suo debutto, uno dei fantasy più amati degli anni Ottanta si prepara a tornare sul grande schermo. La storia infinita sarà nelle sale italiane per tre giorni, dal 16 al 18 novembre 2026, in una nuova versione rimasterizzata: sono già aperte le prevendite ed è disponibile il trailer ufficiale

A novembre torna al cinema La storia infinita, il capolavoro fantasy di Wolfgang Petersen che dal 1984 ha conquistato spettatori di ogni età. Il film sarà proiettato nelle sale italiane dal 16 al 18 novembre 2026 in una versione rimasterizzata: i biglietti sono già acquistabili e online è stato diffuso il trailer ufficiale.

Diretto da Wolfgang Petersen e tratto dal romanzo omonimo di Michael Ende, pubblicato nel 1979, La storia infinita è arrivato al cinema nel 1984, conquistando intere generazioni. Il protagonista è Bastian (Barret Oliver), un bambino timido e solitario che, per sfuggire ai bulli della scuola, si rifugia in una libreria antiquaria. Qui trova un libro misterioso che lo trascina in un mondo fantastico: Fantàsia, un regno minacciato dal Nulla, una forza oscura che divora ogni cosa. A contrastarla è Atreyu (Noah Hathaway), giovane guerriero incaricato di salvare l'Imperatrice Bambina (Tami Stronach). Nel suo viaggio incontra creature indimenticabili come il drago della fortuna Falkor, il cavallo Artax e il lupo Gmork. Mentre legge, Bastian scopre progressivamente di essere molto più coinvolto nella vicenda di quanto immagini.