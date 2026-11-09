A 42 anni dal suo debutto, uno dei fantasy più amati degli anni Ottanta si prepara a tornare sul grande schermo. La storia infinita sarà nelle sale italiane per tre giorni, dal 16 al 18 novembre 2026, in una nuova versione rimasterizzata: sono già aperte le prevendite ed è disponibile il trailer ufficiale
A novembre torna al cinema La storia infinita, il capolavoro fantasy di Wolfgang Petersen che dal 1984 ha conquistato spettatori di ogni età. Il film sarà proiettato nelle sale italiane dal 16 al 18 novembre 2026 in una versione rimasterizzata: i biglietti sono già acquistabili e online è stato diffuso il trailer ufficiale.
Diretto da Wolfgang Petersen e tratto dal romanzo omonimo di Michael Ende, pubblicato nel 1979, La storia infinita è arrivato al cinema nel 1984, conquistando intere generazioni. Il protagonista è Bastian (Barret Oliver), un bambino timido e solitario che, per sfuggire ai bulli della scuola, si rifugia in una libreria antiquaria. Qui trova un libro misterioso che lo trascina in un mondo fantastico: Fantàsia, un regno minacciato dal Nulla, una forza oscura che divora ogni cosa. A contrastarla è Atreyu (Noah Hathaway), giovane guerriero incaricato di salvare l'Imperatrice Bambina (Tami Stronach). Nel suo viaggio incontra creature indimenticabili come il drago della fortuna Falkor, il cavallo Artax e il lupo Gmork. Mentre legge, Bastian scopre progressivamente di essere molto più coinvolto nella vicenda di quanto immagini.
La storia di Bastian e il viaggio nel regno di Fantàsia
A rendere il film un classico sono stati anche i personaggi e gli scenari entrati nell'immaginario collettivo, insieme agli effetti speciali realizzati prima dell'avvento della CGI (Computer-Generated Imagery), cioè immagini generate al computer. Le creature di Fantàsia presero forma attraverso pupazzi animatronici, modellini e scenografie costruite appositamente, dando vita a un universo fantastico ancora oggi immediatamente riconoscibile.
Un ruolo fondamentale lo ha avuto anche la musica, a partire da "Never Ending Story", interpretata da Limahl e composta da Giorgio Moroder e Keith Forsey. La canzone è diventata uno dei brani simbolo degli anni Ottanta e ha conosciuto una nuova popolarità grazie a una celebre scena di Stranger Things. Le prevendite sono disponibili sul sito ufficiale: La Storia Infinita.
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