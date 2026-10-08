Introduzione

Una famiglia si trasferisce dalla città alla campagna e scopre che, proprio accanto alla nuova casa, si nasconde un luogo capace di aprire le porte verso mondi straordinari: è questa la premessa di L'albero di molto lontano (titolo originale: The Magic Faraway Tree), il film fantasy diretto da Ben Gregor e ispirato alla celebre serie di romanzi per ragazzi di Enid Blyton.

Al centro della storia ci sono una famiglia alle prese con un importante cambiamento e tre bambini che, attraverso la scoperta di un albero magico, entrano in contatto con un universo popolato da creature bizzarre e personaggi fantastici.

A interpretare i genitori sono Andrew Garfield e Claire Foy, mentre Nonso Anozie veste i panni di Moonface, uno degli abitanti più riconoscibili del mondo incantato dell'albero. Il film unisce avventura, fantasia e commedia familiare, utilizzando il viaggio nei regni magici come occasione per raccontare il rapporto tra fratelli e genitori e il modo in cui un'esperienza fuori dall'ordinario può contribuire a rafforzare i legami familiari.

Scopriamo di seguito tutto ciò che bisogna sapere sul film L'albero di molto lontano, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questa mail.