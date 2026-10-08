L'albero di molto lontano, trama e cast del film con Andrew Garfield da oggi al cinemaCinema
Introduzione
Una famiglia si trasferisce dalla città alla campagna e scopre che, proprio accanto alla nuova casa, si nasconde un luogo capace di aprire le porte verso mondi straordinari: è questa la premessa di L'albero di molto lontano (titolo originale: The Magic Faraway Tree), il film fantasy diretto da Ben Gregor e ispirato alla celebre serie di romanzi per ragazzi di Enid Blyton.
Al centro della storia ci sono una famiglia alle prese con un importante cambiamento e tre bambini che, attraverso la scoperta di un albero magico, entrano in contatto con un universo popolato da creature bizzarre e personaggi fantastici.
A interpretare i genitori sono Andrew Garfield e Claire Foy, mentre Nonso Anozie veste i panni di Moonface, uno degli abitanti più riconoscibili del mondo incantato dell'albero. Il film unisce avventura, fantasia e commedia familiare, utilizzando il viaggio nei regni magici come occasione per raccontare il rapporto tra fratelli e genitori e il modo in cui un'esperienza fuori dall'ordinario può contribuire a rafforzare i legami familiari.
Scopriamo di seguito tutto ciò che bisogna sapere sul film L'albero di molto lontano, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questa mail.
Quello che devi sapere
La trama
L'albero di molto lontano segue una famiglia moderna che decide di lasciare la città per trasferirsi in campagna. Per i genitori Tim e Polly Thompson e per i loro figli, il cambiamento rappresenta l'inizio di una nuova fase della vita, ma la nuova casa nasconde una sorpresa inattesa.
I bambini scoprono infatti un enorme albero incantato abitato da una serie di creature e personaggi fuori dal comune. Attraverso questo luogo magico possono raggiungere diversi regni fantastici, dando inizio a una serie di avventure che li porteranno a confrontarsi con situazioni imprevedibili e a scoprire qualcosa in più l'uno dell'altro. Al centro del racconto rimane il legame tra i membri della famiglia e il percorso che li porterà a diventare ancora più uniti.
Dal mondo di Enid Blyton
Il film L'albero di molto lontano nasce dalla serie di romanzi The Faraway Tree di Enid Blyton, una delle autrici più conosciute della letteratura britannica per ragazzi. La trasposizione cinematografica porta sul grande schermo l'idea dell'albero come porta d'accesso a un universo fantastico, mantenendo al centro la dimensione dell'avventura e della scoperta.
La sceneggiatura è firmata da Simon Farnaby ed è basata sui romanzi di Enid Blyton. Il mondo immaginato dall'autrice diventa così la base per una storia pensata per un pubblico familiare, capace di combinare elementi fantastici e dinamiche legate alla vita quotidiana.
La regia
A dirigere L'albero di molto lontano è Ben Gregor, mentre la sceneggiatura è firmata da Simon Farnaby.
Il film punta a costruire un universo fantastico nel quale l'ambiente domestico e quello magico convivono, mettendo in contrasto la quotidianità della famiglia Thompson con i personaggi bizzarri che abitano l'albero.
Il tono alterna avventura, commedia e fantasia, accompagnando i protagonisti attraverso una serie di mondi differenti senza perdere di vista il nucleo familiare della storia.
Il cast
In L'albero di molto lontano, Andrew Garfield interpreta Tim Thompson, mentre Claire Foy veste i panni di Polly Thompson. Nel ruolo di Moonface c'è Nonso Anozie, uno degli abitanti dell'albero magico.
Il cast comprende anche Sonny Meo nel ruolo del giovane Tim, Phoenix Laroche come Joe e Billie Gadsdon nei panni di Fran, oltre a Delilah Bennett-Cardy come Beth.
Tra gli altri interpreti figurano Nicola Coughlan nel ruolo di Silky, Simon Farnaby come Farmer Brian, Judi Dench, che presta la voce a The Voice of the Fridge, Karen Allen nei panni della nonna Ruth e Jennifer Saunders nel ruolo della nonna.
Nel cast compaiono inoltre Rebecca Ferguson, Michael Palin, Lenny Henry, Simon Russell Beale, Jessica Gunning, Dustin Demri-Burns e Mark Heap, impegnati nei ruoli dei numerosi e stravaganti abitanti dei mondi fantastici attraversati dai protagonisti.
La produzione
La produzione del film L'albero di molto lontano vede tra i produttori Nicolas Brown, Pippa Harris, Danny Perkins e Jane Hooks. Tra i produttori esecutivi figurano Tamara Birkemoe, Matthew E. Chausse, Michael Cornelius, Jacqueline de Croy, Joe Simpson, Merrick Stoller, Andy Wang e Simon Williams.
Il film riunisce una squadra internazionale e porta sul grande schermo l'universo fantastico creato da Enid Blyton attraverso una produzione costruita attorno agli elementi spettacolari dell'albero e dei suoi mondi.
La fotografia e le musiche
La fotografia del film L'albero di molto lontano è firmata da Zac Nicholson, mentre il montaggio è curato da Gary Dollner. La scenografia è di Alexandra Walker, con la direzione artistica affidata a Jane Harwood, Hannah Moseley e Jo Riddell. I costumi sono firmati da Ann Maskrey.
Le musiche sono composte da Isabella Summers, che accompagna con la colonna sonora il passaggio dalla dimensione quotidiana della famiglia a quella fantastica dell'albero.
Un'avventura per tutta la famiglia
Al centro di L'albero di molto lontano c'è il rapporto tra realtà e fantasia. Il trasferimento in campagna diventa per i bambini l'occasione per scoprire un universo completamente diverso da quello conosciuto, mentre i viaggi attraverso i regni magici contribuiscono a modificare il loro modo di guardare alla famiglia e al mondo che li circonda.
Il film utilizza quindi l'avventura fantastica non soltanto come elemento spettacolare, ma anche come strumento per raccontare la crescita, la scoperta e il valore dei legami familiari.