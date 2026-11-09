Introduzione
Innamorarsi a Natale (titolo italiano di Christmas in Love) è un film del 2018 sbarcato su Netflix in streaming tra le proposte del mese di novembre, in tempo per la stagione delle feste di fine anno. La pellicola, una produzione statunitense e canadese, ha per protagonisti la star dei film natalizi Brooke D'Orsay e Daniel Lissing, a sua volta, interprete di numerosi film romantici. Una storia d'amore coinvolgente, ambientata durante le settimane più magiche dell'anno, visibile anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick.
Quello che devi sapere
Innamorarsi a Natale, dove vederlo
Innamorarsi a Natale (Christmas in Love) è un film del 2018 visibile in streaming dal mese di novembre su Netflix e disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
La pellicola, un film romantico e natalizio, è parte delle nuove proposte in streaming della piattaforma, che va a rinforzare la proposta tematica per le feste del catalogo.
Diretto dal canadese Don McBrearty, il film è sviluppato su un soggetto originale ed è una produzione per Hallmark Channel, noto per le produzioni romantiche e natalizie per tutta la famiglia.
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La trama del film romantico
Ellie Hartman è una giovane donna di White Dear, cittadina fittizia del Missouri, responsabile delle risorse umane della Carlingson Bakery, una azienda dolciaria che dà lavoro a buona parte degli abitanti del posto.
Poco prima di Natale, quando la produzione dei Kringles, i dolciumi tipici per cui è famosa l'azienda, è al culmine dell'attività, Nick, un funzionario dell'azienda madre che ha sede a San Francisco, decide di passare del tempo in pasticceria per studiare un piano di rimodernamento e automazione.
Ellie farà da guida a Nick, ignara dei piani di lui per il futuro dell'azienda. Nick è il figlio del grande capo della Carlingson e presto rileverà il ruolo del padre ma decide di mentire sulla sua vera identità a Ellie e agli altri.
Mentre Nick viene istruito su tutti i passaggi della produzione dei Kringles, il legame tra lui e Ellie si trasforma. I due scoprono un sentimento reciproco e lui spinge lei a coltivare il sogno di mettere su un business di decorazioni natalizie fatte a mano.
Tutto precipita a Natale, quando Nick è costretto a scoprire le carte e a fare i conti con l'amore per Ellie e con l'affetto per la comunità di White Dear che non aveva considerato.
Il cast del film con Brooke D'Orsay
Brooke D'Orsay, la star canadese dei film natalizi, è Ellie, la protagonista della storia. L'attrice si è fatta conoscere presso il grande pubblico per i suoi numerosi ruoli all'interno di film commedia romantici, sentimentali e natalizi, specie quelli realizzati per Hallmark Channel. Oltre a Innamorarsi a Natale, ha recitato in Miss Christmas (2017), Nostalgic Christmas (2019) e A Not So Royal Christmas (2023).
Daniel Lissing, australiano e volto di altre commedie romantiche e natalizie, che includono anche molti film per la tv, è Nick.
Nel cast, David Keeley (visto di recente in The Terminal List) è il padre di Ellie e Mary-Margaret Humes (già volto di Dawson's Creek) è la madre.
I temi del film per tutta la famiglia
Paesaggi innevati, festival a tema natalizio che coinvolgono tutta la comunità locale, case addobbate e cene di famiglia. Più una storia d'amore inaspettata che sboccia proprio durante il periodo più magico dell'anno.
I film natalizi sono una vera ossessione del mese di novembre, appuntamenti irinunciabili per il pubblico della tv in streaming, che scandiscono il conto alla rovescia per il giorno di Natale permettendo a grandi e piccini di immergersi poco a poco nell'atmosfera festiva.
Hallmark Channel è una vera risorsa in questo senso, con le sue produzioni tematiche che arrivano in tutto il mondo e anche in Italia attraverso le varie piattaforme.
Innamorarsi a Natale è un film realizzato da mani esperte. Il regista, il canadese Don McBrearty, ha firmato molte pellicole a tema festivo, da Una trapunta per Natale (2023) a Un Natale a cinque stelle (2023). I due interpreti principali, Brooke D'Orsay e Daniel Lissing, hanno già fama presso il pubblico della tv per i loro ruoli da protagonisti in film natalizi.
La pellicola è stata girata in Canada, in una cittadina a nord di Toronto.