Ellie Hartman è una giovane donna di White Dear, cittadina fittizia del Missouri, responsabile delle risorse umane della Carlingson Bakery, una azienda dolciaria che dà lavoro a buona parte degli abitanti del posto.

Poco prima di Natale, quando la produzione dei Kringles, i dolciumi tipici per cui è famosa l'azienda, è al culmine dell'attività, Nick, un funzionario dell'azienda madre che ha sede a San Francisco, decide di passare del tempo in pasticceria per studiare un piano di rimodernamento e automazione.

Ellie farà da guida a Nick, ignara dei piani di lui per il futuro dell'azienda. Nick è il figlio del grande capo della Carlingson e presto rileverà il ruolo del padre ma decide di mentire sulla sua vera identità a Ellie e agli altri.

Mentre Nick viene istruito su tutti i passaggi della produzione dei Kringles, il legame tra lui e Ellie si trasforma. I due scoprono un sentimento reciproco e lui spinge lei a coltivare il sogno di mettere su un business di decorazioni natalizie fatte a mano.

Tutto precipita a Natale, quando Nick è costretto a scoprire le carte e a fare i conti con l'amore per Ellie e con l'affetto per la comunità di White Dear che non aveva considerato.

Innamorarsi a Natale - ©Webphoto