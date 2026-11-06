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Keanu Reeves torna a vestire i panni di John Wick in un prequel animato

Cinema
©Webphoto

Lionsgate ha dato il via libera ufficiale al film d’animazione ambientato prima del primo capitolo della saga. Keanu Reeves ha firmato per dare la voce al protagonista. La storia racconterà il “compito impossibile”, la missione con cui il killer si è guadagnato la libertà. La regia sarà di Shannon Tindle, già regista di Ultraman: Rising

 

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Il progetto era stato presentato al CinemaCon di Las Vegas nell’aprile del 2025, ma ora è ufficiale: il prequel animato di John Wick si farà.

L'ufficializzazione

La conferma è arrivata il 5 novembre, durante la presentazione dei risultati trimestrali di Lionsgate: la pre-produzione è cominciata, e Keanu Reeves ha chiuso l’accordo per tornare nel ruolo che lo ha reso un’icona del cinema d’azione. Questa volta, però, l’attore non comparirà sullo schermo in carne e ossa: presterà la voce alla versione animata del personaggio. Al momento è l’unico membro del cast annunciato, e non c’è ancora una data di uscita.

 

Reeves sarà anche tra i produttori, insieme alla squadra dei film live action: Basil Iwanyk ed Erica Lee di Thunder Road e Chad Stahelski di 87Eleven Entertainment. Si aggiunge la Point Grey di Seth Rogen ed Evan Goldberg.

La trama, il “compito impossibile” prima della saga

Il film parte da uno dei misteri più amati dai fan. Nel primo John Wick, uscito nel 2014, il boss Viggo Tarasov ricorda che il killer ha voluto lasciare il mestiere. Per farlo, ha dovuto portare a termine un incarico che nessuno pensava fosse possibile, ma come ci sia riuscito non è mai stato raccontato. Il prequel mostrerà proprio quella notte: John che elimina tutti i suoi rivali per sciogliere il legame con la Gran Tavola. E per avere il diritto di vivere con Helen, la donna che ama. Sarà un film pensato per un pubblico adulto, dunque, con uno stile molto marcato e ispirato agli anime giapponesi.

 

Quando ha annunciato il progetto, Adam Fogelson, presidente del gruppo cinema di Lionsgate, ha detto: “Nell’animazione e nel mondo di John Wick le possibilità sono infinite. E non c’è una storia di John Wick che i fan desiderino vedere più del compito impossibile”.

Il futuro del franchise

Alla regia c’è Shannon Tindle. Ha diretto Ultraman: Rising, il film d’animazione Netflix uscito nel 2024, e ha lavorato a Kubo e la spada magica. La sceneggiatura, inizialmente affidata a Vanessa Taylor, ora è firmata da Ryan e Kaz Firpo. Già nel 2025 i produttori Iwanyk e Lee avevano detto: “Shannon ha una visione mozzafiato per un film che tutti noi volevamo realizzare da tempo”.

Il cartone animato è solo uno dei capitoli con cui Lionsgate sta allargando l’universo di John Wick. Dopo la serie The Continental e lo spin-off Ballerina con Ana de Armas, uscito nel giugno 2025, sono in lavorazione John Wick 5, di nuovo con Reeves e la regia di Stahelski, e un film dedicato a Caine, il killer cieco interpretato da Donnie Yen.

Approfondimento

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