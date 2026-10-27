Maelstrom, Keanu Reeves reciterà nel film d'azione Netflix

Un thriller ad alta tensione diretto da Jaume Collet-Serra, tra uragani devastanti, criminali e una disperata lotta per la sopravvivenza. "Maelstrom" cambia protagonista: Alan Ritchson lascia il progetto e il ruolo passa alla star di "Matrix" e "John Wick"

Keanu Reeves si prepara a tornare protagonista di un film d'azione. L'attore di Matrix e John Wick sarà al centro di Maelstrom, il nuovo thriller targato Netflix diretto da Jaume Collet-Serra, già regista di Carry-On, Non-Stop e Paradise Beach - Dentro l'incubo. Reeves subentra ad Alan Ritchson, volto della serie Reacher, inizialmente scelto per interpretare il protagonista ma successivamente uscito dal progetto per ragioni che non sono state rese note. Il film punta su una combinazione di azione, suspense e sopravvivenza, con una storia ambientata durante una violenta tempesta. Per Reeves si tratta di un nuovo ruolo in un genere che ha segnato gran parte della sua carriera, mentre per Collet-Serra rappresenta un ritorno al thriller ad alta tensione dopo il successo di Carry-On, distribuito proprio da Netflix.