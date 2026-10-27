Maelstrom, Keanu Reeves reciterà nel film d'azione Netflix

Un thriller ad alta tensione diretto da Jaume Collet-Serra, tra uragani devastanti, criminali e una disperata lotta per la sopravvivenza. "Maelstrom" cambia protagonista: Alan Ritchson lascia il progetto e il ruolo passa alla star di "Matrix" e "John Wick"
Keanu Reeves si prepara a tornare protagonista di un film d'azione. L'attore di Matrix e John Wick sarà al centro di Maelstrom, il nuovo thriller targato Netflix diretto da Jaume Collet-Serra, già regista di Carry-On, Non-Stop e Paradise Beach - Dentro l'incubo. Reeves subentra ad Alan Ritchson, volto della serie Reacher, inizialmente scelto per interpretare il protagonista ma successivamente uscito dal progetto per ragioni che non sono state rese note. Il film punta su una combinazione di azione, suspense e sopravvivenza, con una storia ambientata durante una violenta tempesta. Per Reeves si tratta di un nuovo ruolo in un genere che ha segnato gran parte della sua carriera, mentre per Collet-Serra rappresenta un ritorno al thriller ad alta tensione dopo il successo di Carry-On, distribuito proprio da Netflix.
Maelstrom, una notte di terrore durante un uragano
Al centro della trama c'è un agente federale incaricato di proteggere la fidanzata di un trafficante d'armi, diventata una testimone chiave contro il compagno. Quello che dovrebbe essere un trasferimento sotto protezione si trasforma in una lotta per la sopravvivenza quando un uragano interrompe le comunicazioni e lascia i due isolati, senza possibilità di ricevere rinforzi. A complicare la situazione arriva un gruppo di uomini inviati dal trafficante, deciso a eliminare la donna prima che possa testimoniare. Il progetto, descritto come una sorta di Die Hard ambientato durante un uragano, ha alle spalle una lunga storia: la prima versione della sceneggiatura, firmata da Gregory Fitzpatrick, risale al 1993, quando il film era stato sviluppato per Warner Bros. La stesura più recente porta invece la firma di Mark Bianculli. Al momento Netflix non ha annunciato una data di uscita.
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