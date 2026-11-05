Anche il titolo viene dalla vita del manager: Falcon era il jet con cui Marchionne e i suoi collaboratori si spostavano continuamente tra Europa e Nord America. Il giorno dell’annuncio del progetto, il regista aveva spiegato così la sua scelta: “Mi piace l’idea di raccontare un italiano, Sergio Marchionne, che sfida in America due giganti, GM e Chrysler, e vince ”.

Il film parte dal 2004. In quel momento, la casa automobilistica torinese è vicina al fallimento. Marchionne arriva al vertice dell’azienda, cambia il gruppo dirigente e affianca il giovane John Elkann, erede degli Agnelli, nel percorso di rilancio . Negli anni a seguire, porta il gruppo a misurarsi con due colossi americani come General Motors e Chrysler.

Chi lo ricorda nelle sue apparizioni pubbliche lo riconoscerà subito: maglione blu girocollo, occhiali sottili, capelli brizzolati, sguardo serio rivolto all’obiettivo. Così appare Pierfrancesco Favino nella prima immagine ufficiale dal set di Falcon, il film che Marco Bellocchio dedica a Sergio Marchionne , il manager che guidò la Fiat negli anni della sua rinascita. La foto, firmata da Riccardo Ghilardi, è stata diffusa il 4 novembre ed è stata scattata in un luogo simbolo: una palazzina dello storico stabilimento Mirafiori di Torino , oggi in ristrutturazione, dove la produzione ha potuto girare grazie alla collaborazione con Stla Europe.

Il cast e la squadra del film

Accanto a Favino, nel ruolo di Elkann, c’è l’attore francese Louis Garrel. Nel cast ci sono anche Benedetta Cimatti e Barbara Ronchi, mentre Valeria Bruni Tedeschi avrà un cameo. La sceneggiatura è di Bellocchio con Ludovica Rampoldi, Andrea Di Stefano e Stefano Rulli, con la partecipazione di Oliviero Del Papa. Dietro la macchina da presa il regista ritrova collaboratori di lunga data: lo scenografo Andrea Castorina, la costumista Daria Calvelli e la montatrice Francesca Calvelli, già al suo fianco in film come Il traditore, Esterno notte e Rapito. Per la prima volta lavora con lui il direttore della fotografia Matteo Cocco.

Le riprese e l’uscita

Dopo una prima parte girata a Toronto, la lavorazione è ora in corso in Italia, con il Piemonte al centro del set. Il film è prodotto da Simone Gattoni per Kavac Film, Mattia Mor per Emotion Network e Rai Cinema. In Italia lo distribuirà 01 Distribution, mentre Rai Cinema International Distribution si occuperà delle vendite all’estero. La data di uscita non è ancora stata comunicata. Per Favino è un nuovo incontro con Bellocchio dopo Il traditore, in cui aveva interpretato Tommaso Buscetta, e un’altra prova nei panni di una figura reale della storia italiana recente.