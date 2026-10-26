BMW Group Italia e Pierfrancesco Favino lanciano Cambiamo Prospettiva

La nuova serie racconta storie di inclusione, talento e autonomia attraverso i progetti sostenuti dalla divisione italiana del gruppo tedesco. Il primo episodio, presentato in occasione del World Pasta Day, è dedicato a Il Tortellante di Modena, con Pierfrancesco Favino protagonista e un cameo dello chef Massimo Bottura.

BMW Group Italia e Pierfrancesco Favino hanno lanciato “Cambiamo Prospettiva”, la nuova piattaforma di storytelling sociale presentata attraverso SpecialMente, il programma di Corporate Citizenship attivo da oltre tredici anni nei campi dell’inclusione, dell’educazione, della cultura, dello sport e della leadership responsabile.

Il primo capitolo

Presentato in occasione del World Pasta Day, il primo capitolo della serie sceglie la tradizione gastronomica italiana come punto di partenza per raccontare una storia di partecipazione e crescita. Protagonista è Il Tortellante, il laboratorio terapeutico e formativo di Modena che promuove l’autonomia personale e l’inclusione sociale e lavorativa attraverso l’antica arte della pasta fatta a mano. A guidare il pubblico nel racconto è Pierfrancesco Favino, Brand Voice di BMW Italia, affiancato da un breve cameo dello chef Massimo Bottura, da tempo vicino all’iniziativa. L’obiettivo è dare una voce riconoscibile alle realtà sostenute da SpecialMente, trasformando il loro impegno quotidiano in racconti capaci di coinvolgere il pubblico e stimolare una riflessione sul significato concreto dell’inclusione.

Il Tortellante: quando la tradizione diventa inclusione

Nato a Modena nel 2016, Il Tortellante è un laboratorio che coinvolge giovani e adulti nello spettro autistico in percorsi di formazione, sviluppo delle competenze e crescita relazionale. Attraverso la produzione artigianale del tortellino modenese, il progetto crea occasioni concrete per valorizzare le capacità individuali e favorire l’autonomia e l’inserimento sociale e professionale. Educatori, volontari e le tradizionali rezdore modenesi contribuiscono a un’esperienza in cui il sapere artigianale incontra la formazione e la partecipazione. La preparazione della pasta diventa così molto più di un’attività manuale: è uno strumento per costruire relazioni, condividere conoscenze e riconoscere il valore del contributo di ogni persona. È proprio da questa quotidianità che prende forma il primo episodio di “Cambiamo Prospettiva”. Nel laboratorio, Favino non si presenta come un semplice osservatore, ma come una persona pronta a imparare, mettersi in gioco e lasciarsi sorprendere. Il gesto di preparare un tortellino diventa la metafora di un cambiamento più ampio: non chiedere alle persone di adattarsi a un sistema già definito, ma ripensare quel sistema affinché possa funzionare per tutti. Il racconto mette al centro competenze, possibilità e aspirazioni, superando una visione dell'inclusione legata esclusivamente all'assistenza. Il valore emerge invece dalla partecipazione attiva, dall'autonomia e dalle opportunità che possono nascere quando le differenze vengono riconosciute come parte integrante della comunità.

Pierfrancesco Favino e Massimo Bottura: una storia raccontata attraverso gesti quotidiani

La presenza di Pierfrancesco Favino conferisce al progetto una dimensione narrativa immediata e accessibile. Attraverso il suo incontro con le persone che animano Il Tortellante, lo spettatore viene accompagnato in un percorso fatto di gesti semplici, dialoghi e momenti di condivisione. La cucina diventa un linguaggio universale, capace di mettere in relazione persone diverse e di superare le distanze create dai pregiudizi. Il cameo di Massimo Bottura rafforza il legame con il territorio modenese e con una cultura gastronomica che può diventare anche veicolo di solidarietà e coesione sociale. Da sostenitore storico del Tortellante, lo chef contribuisce a sottolineare il valore culturale e umano di un progetto che unisce tradizione, formazione e opportunità.

Un giorno che non è casuale

La scelta del World Pasta Day per il debutto non è quindi soltanto simbolica. Il tortellino, emblema della tradizione locale, diventa il punto d'incontro tra identità territoriale e innovazione sociale. Un gesto familiare, riconoscibile da tutti, permette di affrontare un tema complesso senza ricorrere a formule astratte: l'inclusione prende forma nelle attività di ogni giorno, nelle relazioni e nella possibilità di contribuire attivamente alla vita della comunità.

SpecialMente, oltre tredici anni di impegno sociale



Con “Cambiamo Prospettiva”, BMW Group Italia inaugura una nuova fase della comunicazione di SpecialMente, il programma che riunisce iniziative dedicate alla valorizzazione delle persone e alla generazione di un impatto positivo nelle comunità. Il progetto si inserisce in un percorso che considera la responsabilità sociale parte integrante del rapporto tra impresa e società. L'intento è raccontare non soltanto le attività sostenute, ma soprattutto le persone che le rendono possibili: associazioni, professionisti, volontari, educatori e partecipanti che, attraverso il proprio contributo, trasformano i valori dell'inclusione in esperienze concrete.

Dalla strategia creativa al racconto delle persone

La realizzazione di “Cambiamo Prospettiva” nasce dalla collaborazione tra BMW Group Italia, M+C Saatchi Group Europe e Utopia. M+C Saatchi Group Europe ha curato la strategia e il concept creativo, mentre Utopia ha seguito la realizzazione del film. La piattaforma si basa su un principio narrativo preciso: partire da esperienze comuni, come preparare la pasta, praticare sport o condividere una passione, per mettere in evidenza ciò che unisce le persone. Il cambio di prospettiva si compie quando lo spettatore è invitato a riconsiderare le proprie convinzioni e a riconoscere capacità e potenzialità che gli stereotipi rischiano di nascondere. Accanto al film principale è stato realizzato anche un backstage di approfondimento, con interviste e testimonianze di Pierfrancesco Favino, Massimo Bottura, Erika Coppelli, Presidente e fondatrice del Tortellante, Roberto Olivi, oltre ai tutor, ai volontari e ai ragazzi coinvolti nel laboratorio. Il contenuto offre uno sguardo più diretto sulla storia dell'associazione, sul suo sviluppo e sul ruolo della formazione e del lavoro nei percorsi di autonomia. Il film e il backstage sono disponibili attraverso i canali YouTube e LinkedIn di BMW Group Italia e l'ecosistema social del Gruppo.