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Carrie – Lo sguardo di Satana compie 50 anni: e oggi il secchio di sangue è uno smartphone

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

Il 3 novembre 1976 usciva negli Stati Uniti Carrie – Lo sguardo di Satana di Brian De Palma. Cinquant’anni dopo, la serie di Mike Flanagan su Prime Video, già rinnovata, riapre l’incubo di Stephen King. Sissy Spacek, la vaselina del provino, il sangue del ballo: dietro le immagini di culto si nasconde una storia di desiderio, fanatismo e crudeltà collettiva. Dalla lettera scarlatta alla gogna social, un viaggio per scoprire perché continuiamo a guardare Carrie. E da quale parte stiamo quando cominciano le risate.

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