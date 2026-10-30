Smile 3, David Bruckner dirigerà il nuovo capitolo della saga horror

Il terzo film della saga dell'orrore sarà diretto da Bruckner. La sceneggiatura è affidata a Nick Antosca, mentre il creatore del franchise Parker Finn resterà coinvolto come produttore
David Bruckner dirigerà Smile 3, il nuovo capitolo della saga horror prodotta da Paramount, che proseguirà il racconto inaugurato con il film del 2022 e continuato con il sequel del 2024. Il regista raccoglie il testimone da Parker Finn, ideatore del franchise e autore dei primi due lungometraggi, che resterà coinvolto nel progetto in veste di produttore insieme a Temple Hill Entertainment. Il cambio alla regia segna quindi una nuova fase per la serie, che dopo i risultati al botteghino dei precedenti episodi si prepara a tornare sul grande schermo con un nuovo capitolo.
La sceneggiatura sarà firmata da Nick Antosca, che svilupperà la storia a partire da un soggetto elaborato dallo stesso Finn. Quest'ultimo continuerà così a contribuire all'evoluzione narrativa della saga, pur lasciando ad altri il compito di portarla sullo schermo. Jonathan Fass ricoprirà invece il ruolo di produttore esecutivo, affiancando il gruppo di lavoro impegnato nella realizzazione del film. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla trama né informazioni relative al cast e alla data di uscita.
David Bruckner, una carriera nel cinema horror
Bruckner si è fatto conoscere nel panorama del genere attraverso film antologici come V/H/S e Southbound, oltre che con The Signal, presentato al Sundance Film Festival nel 2007. Tra i suoi lavori più recenti figurano The Night House, distribuito da Searchlight nel 2021, e la rilettura di Hellraiser, arrivata su Hulu nel 2022.
Il regista è inoltre coinvolto in altri progetti legati all'horror: un rifacimento del classico The Blob per Warner Bros. e un adattamento del romanzo The Caretaker di Marcus Kliewer, con Sydney Sweeney, destinato a Universal.
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Il successo di Smile
Il primo Smile, presentato al Fantastic Fest nel 2022, si è trasformato in uno dei successi horror più significativi dell'anno, incassando 217 milioni di dollari nel mondo. Il risultato ha aperto la strada al sequel del 2024, che ha raccolto altri 138 milioni di dollari al botteghino internazionale.
Con il terzo film, la saga prosegue dunque con un cambio alla regia, mentre Finn rimane coinvolto nella produzione. Nel frattempo, il cineasta è impegnato anche in un altro progetto: dirigerà una nuova versione del film di culto Possession, uscito nel 1981, con Callum Turner e Margaret Qualley. Il film sarà distribuito da Paramount nel giugno 2027, nell'ambito di un accordo di first look.
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