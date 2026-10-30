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Cinema

Patrick Stewart, addio al professor X: da Shakespeare a Logan, il cuore ferito degli X-Men

Paolo Nizza

Paolo Nizza
Verticale: Patrick Stewart nei panni del professor Charles Xavier nel film X - Men Conflitto finale

Patrick Stewart, morto a 86 anni, ha dato al professor X degli X-Men una voce che veniva da Shakespeare. Dietro Charles Xavier si nascondono un mago e un re senza regno: un’eredità teatrale che cambia il modo di guardare i suoi film. Dall’amicizia con Ian McKellen alla fragilità di Logan, fino all’ultima interpretazione in Avengers: Doomsday, al cinema dal 16 dicembre, un ritratto per riscoprire il maestro dei mutanti. E una scena cruciale in cui il suo potere più grande sembra essere quello di insegnarci a vivere

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