Patrick Stewart, morto a 86 anni, ha dato al professor X degli X-Men una voce che veniva da Shakespeare. Dietro Charles Xavier si nascondono un mago e un re senza regno: un’eredità teatrale che cambia il modo di guardare i suoi film. Dall’amicizia con Ian McKellen alla fragilità di Logan, fino all’ultima interpretazione in Avengers: Doomsday, al cinema dal 16 dicembre, un ritratto per riscoprire il maestro dei mutanti. E una scena cruciale in cui il suo potere più grande sembra essere quello di insegnarci a vivere