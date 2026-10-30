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I film vincitori a Venezia potranno concorrere direttamente agli Oscar

Cinema
©Getty

La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è stata scelta dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences tra i festival i cui film vincitori potranno concorrere direttamente agli Oscar per la categoria Miglior film internazionale senza essere selezionati dal proprio paese

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La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è stata scelta dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences tra i festival i cui film vincitori potranno concorrere direttamente agli Oscar per la categoria Miglior film internazionale senza essere selezionati dal proprio paese.

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Nella categoria Miglior film internazionale. Sei i festival individuati da Academy

Gli altri festival sono Berlino, Busan, Cannes, Sundance e Toronto. "Stiamo cercando di ampliare il panorama dei festival cinematografici che permettono a un film di qualificarsi per la categoria del miglior film internazionale", ha detto Bill Kramer, amministratore delegato di Academy, l'ente che organizza gli Oscar, durante un panel al Tokyo International Film Festival. In base alla modifica del regolamento, per la prima volta, i film internazionali in lingua non inglese che vincono i massimi riconoscimenti nei sei importanti festival cinematografici possono essere candidati alla categoria del miglior lungometraggio internazionale, affiancando i film scelti tramite i tradizionali comitati di selezione approvati dall'Academy. La vittoria ai festival non comporterà tuttavia una nomination automatica agli Oscar, ma consentirà di presentare il film alla valutazione dell'Academy attraverso un percorso alternativo, nel rispetto degli altri requisiti di ammissibilità previsti dal regolamento.

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