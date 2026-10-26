L'Odissea, Musk condivide i primi minuti del film creato con AI Grok

Grok Imagine ha pubblicato su X i primi minuti di un'opera ispirata all'Odissea di Omero, realizzata interamente con l'intelligenza artificiale. Il video dura sette minuti e arriva dopo l'annuncio di Elon Musk, che a luglio aveva promesso un lungometraggio generato dall'IA, storicamente accurato e fedele all'arte del poema greco Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Elon Musk compie un primo passo verso la realizzazione di una versione dell'Odissea di Omero generata dall'intelligenza artificiale. Venerdì 23 ottobre, l'account Grok Imagine ha pubblicato su X i primi minuti di un'opera dedicata al poema epico dell'antica Grecia. Il filmato (che potete guardare in fondo a questo articolo) è della durata di sette minuti ed è stato realizzato con l'IA e nasce dalla collaborazione creativa con Wonder Studios e il regista Dev Walker, entrambi attivi nel settore della produzione cinematografica basata sull'intelligenza artificiale. La pubblicazione arriva alcuni mesi dopo l'annuncio con cui Musk aveva promesso un lungometraggio interamente generato da Grok Imagine, definendolo "storicamente accurato" e fedele all'arte di Omero. Il progetto, secondo quanto dichiarato a luglio dall'imprenditore, avrebbe dovuto essere pronto entro la fine del 2026. Per ora, tuttavia, è stato diffuso soltanto il primo episodio della serie.

I primi minuti dell'Odissea realizzata con Grok Imagine Il video è stato condiviso il 23 ottobre 2026 attraverso l'account ufficiale Grok Imagine su X. Nel messaggio di accompagnamento, il gruppo ha invitato gli utenti a esprimere la propria opinione e a segnalare l'interesse per un approfondimento sulle modalità di realizzazione. La produzione è stata attribuita a una collaborazione con Wonder Studios e Dev Walker, professionisti che lavorano con strumenti di intelligenza artificiale applicati al cinema. Non sono stati però forniti ulteriori dettagli tecnici sul processo creativo né una dichiarazione che chiarisca se e quando verrà completato il lungometraggio promesso da Musk. Approfondimento Musk sfida Nolan: "Entro il 2026 la mia Odissea con lâ IA

La promessa di Musk e l'obiettivo del lungometraggio A luglio, Musk aveva annunciato l'intenzione di realizzare entro la fine del 2026 un film completo tratto dall'Odissea, sostenendo che sarebbe stato storicamente accurato e fedele all'opera di Omero. L'annuncio era stato accompagnato dalla condivisione di un breve video di tre minuti generato con l'intelligenza artificiale e pubblicato da un utente di X. Il nuovo episodio rappresenta quindi un avanzamento concreto rispetto a quella promessa, ma non equivale ancora alla realizzazione del film integrale. Resta da capire se Grok Imagine riuscirà a trasformare il progetto in un lungometraggio e in che modo affronterà la complessità narrativa e culturale del poema antico. Approfondimento Elon Musk: i primi 7 minuti dell’Odissea creata con AI Grok

Le critiche del regista Scott Derrickson L'iniziativa aveva suscitato critiche già al momento dell'annuncio. Scott Derrickson, regista di Doctor Strange e Black Phone, aveva contestato pubblicamente il progetto, rivolgendosi direttamente a Musk sui social. Il cineasta aveva messo in dubbio la sua conoscenza del cinema e criticato le sue opinioni sull'arte. La nuova produzione si inserisce inoltre nel contesto delle polemiche che Musk ha alimentato intorno a The Odyssey, il film diretto da Christopher Nolan. L'imprenditore aveva criticato in particolare la scelta di Elliot Page nel ruolo di Sinon e di Lupita Nyong'o in quello di Elena di Troia, sostenendo che il casting fosse legato ai criteri di rappresentanza e inclusione previsti per l'eleggibilità agli Oscar. A marzo aveva accusato Nolan di razzismo nei confronti dei bianchi, contestando la scelta di Nyong'o. Approfondimento Elon Musk sfida Christopher Nolan: "Entro 2026 la mia Odissea con IA"

Il futuro dell'intelligenza artificiale nel cinema La prima parte di questa nuova versione di The Odyssey riporta al centro il dibattito sull'impiego dell'intelligenza artificiale nella produzione audiovisiva. Da una parte, strumenti come Grok Imagine consentono di sviluppare sequenze video senza ricorrere esclusivamente ai metodi tradizionali; dall'altra, rimangono aperte questioni sulla qualità artistica, sull'accuratezza storica e sul ruolo della creatività umana. Per il momento, la pubblicazione del filmato di sette minuti non permette di stabilire se il progetto manterrà tutte le promesse iniziali. La scadenza indicata da Musk è la fine del 2026: entro quella data si capirà se l'esperimento arriverà davvero a un lungometraggio completo o resterà una serie di episodi realizzati con l'intelligenza artificiale. Approfondimento Odissea, le critiche di Elon Musk a Nolan su Lupita Nyong'o come Elena