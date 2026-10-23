Tom Cruise riceverà il premio alla carriera AFI Life Achievement Award

Il 24 aprile 2027, durante una serata di gala dell’American Film Institute al Dolby Theatre di Hollywood, l'attore riceverà il 52º AFI Life Achievement Award, considerato il massimo riconoscimento per una carriera nel mondo del cinema
Il 24 aprile 2027, durante una serata di gala dell’American Film Institute al Dolby Theatre di Hollywood, Tom Cruise riceverà il 52º AFI Life Achievement Award. Considerato il massimo riconoscimento per una carriera nel mondo del cinema, il premio viene assegnato ogni anno a un solo artista per celebrare il talento che ha contribuito al progresso delle arti cinematografiche, ha dimostrato longevità ed è stato apprezzato da studiosi, critici, colleghi e pubblico. “Tom Cruise è un’icona globale. Come attore e produttore, si dedica con straordinario impegno a tutto ciò che fa. Ciò che ammiro in particolare è la sua profonda fiducia nel cinema e nella sua capacità di unire le persone”, ha dichiarato in un comunicato Kathleen Kennedy, presidente del consiglio di amministrazione di AFI. “Questa passione lo ha reso uno straordinario ambasciatore del cinema americano in tutto il mondo. È un onore per l'AFI conferirgli il 52° AFI Life Achievement Award”. Il vincitore del riconoscimento viene selezionato dal Consiglio di amministrazione dell'AFI. Nel 2025 è stato assegnato a Eddie Murphy. I vincitori degli ultimi 10 anni includono Francis Ford Coppola, Steve Martin, John Williams, Diane Keaton, George Clooney, Denzel Washington, Julie Andrews e Nicole Kidman.
OLTRE 50 ANNI DI CARRIERA E TRE NOMINATION AGLI OSCAR
Nato il 3 luglio 1962 a Syracuse, nello Stato di New York, l’attore, produttore e filantropo Tom Cruise vanta una carriera che si estende per oltre 50 anni. I film del tre volte candidato al Premio Oscar hanno incassato quasi 13 miliardi di dollari al botteghino mondiale. Le pellicole per le quali ha ricevuto la candidatura alla statuetta sono, rispettivamente, Nato il quattro luglio (1989) di Oliver Stone nella categoria Miglior attore protagonista, Jerry Maguire (1996) di Cameron Crowe nella categoria Miglior attore protagonista e Magnolia (1999) di Paul Thomas Anderson nella categoria Miglior attore non protagonista. Più recentemente ha ricevuto una nomination agli Oscar come produttore del film Top Gun: Maverick (2022), candidato come Miglior film. Considerato uno degli attori più famosi nella storia del cinema, nel 2026 ha anche ricevuto il Premio Oscar alla carriera per il suo impegno nei confronti della comunità cinematografica, dell’esperienza filmica e della comunità degli stuntmen. Nel corso della sua carriera ha recitato in film come I ragazzi della 56ª strada (1983) di Francis Ford Coppola, Risky Business – Fuori i vecchi...i figli ballano (1983) di Paul Brickman, Legend (1985) di Ridley Scott, Top Gun (1986) di Tony Scott, Il colore dei soldi (1986) di Martin Scorsese, Cocktail (1998) di Roger Donaldson, Codice d’onore (1992) di Rob Reiner, Il socio (1993) di Sydney Pollack, Intervista col vampiro (1994) di Neil Jordan, Eyes Wide Shut (1999) di Stanley Kubrick, Vanilla Sky (2001) di Cameron Crowe, Minority Report (2002) di Steven Spielberg, La guerra dei mondi (2005) di Steven Spielberg, Jack Reacher – La prova decisiva (2012) di Christopher McQuarrie e la serie cinematografica Mission: Impossible, composta da otto episodi usciti tra il 1996 e il 2005. Attualmente è impegnato nelle riprese della pellicola Digger di Alejandro González Iñárritu, e presto reciterà insieme alla collega Anne Hathaway nel prossimo capitolo di Giorni di tuono, che uscirà nel 2028.
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