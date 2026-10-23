Tom Cruise riceverà il premio alla carriera AFI Life Achievement Award

Il 24 aprile 2027, durante una serata di gala dell’American Film Institute al Dolby Theatre di Hollywood, Tom Cruise riceverà il 52º AFI Life Achievement Award. Considerato il massimo riconoscimento per una carriera nel mondo del cinema, il premio viene assegnato ogni anno a un solo artista per celebrare il talento che ha contribuito al progresso delle arti cinematografiche, ha dimostrato longevità ed è stato apprezzato da studiosi, critici, colleghi e pubblico. “Tom Cruise è un’icona globale. Come attore e produttore, si dedica con straordinario impegno a tutto ciò che fa. Ciò che ammiro in particolare è la sua profonda fiducia nel cinema e nella sua capacità di unire le persone”, ha dichiarato in un comunicato Kathleen Kennedy, presidente del consiglio di amministrazione di AFI. “Questa passione lo ha reso uno straordinario ambasciatore del cinema americano in tutto il mondo. È un onore per l'AFI conferirgli il 52° AFI Life Achievement Award”. Il vincitore del riconoscimento viene selezionato dal Consiglio di amministrazione dell'AFI. Nel 2025 è stato assegnato a Eddie Murphy. I vincitori degli ultimi 10 anni includono Francis Ford Coppola, Steve Martin, John Williams, Diane Keaton, George Clooney, Denzel Washington, Julie Andrews e Nicole Kidman.